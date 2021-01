Le V-P de la Sécurité publique de Montréal a voyagé au Maroc

En réaction aux nombreux courriels envoyés au cours des derniers jours à TVA Nouvelles faisant état de la présence au Maroc du vice-président de la Commission de la sécurité publique à Montréal, ce dernier a tenu à donner des précisions sur la nature de sa présence en Afrique du Nord, voyage qu’il a qualifié d’essentiel.

Dans un courriel envoyé dimanche soir à TVA Nouvelles, Abdelhaq Sari, un élu de l’opposition officielle à l’Hôtel de ville de Montréal, explique que sa présence au Maroc n’tait en rien un séjour consacré aux loisirs.

Ce sont des raisons familiales qui font en sorte que M. Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac, a pris l’avion vers le Maroc afin d’aller prêter assistance à sa mère, une septuagénaire, qui est en perte d’autonomie.

«J’ai dû quitter (le pays) pour un voyage essentiel au Maroc, afin d’aller auprès de ma mère, âgée de 79 ans, qui est veuve et n’est plus autonome depuis plusieurs mois, pour l’aider à déménager dans une résidence plus adaptée à ses besoins.

«Ce n’était pas des vacances, mon épouse et mon fils sont restés à Montréal. Je n’avais pas le choix d’aller l’aider à déménager, j’étais la personne de ma famille la mieux placée pour m’en occuper et prendre en charge son déménagement.

«J’ai même dû l’accompagner pour des traitements à l’hôpital durant mon séjour. Elle est maintenant dans un endroit où l’on peut en prendre bien soin.

«Évidemment, je suivrai à la lettre les règles de quarantaine établies par le gouvernement à mon retour cette semaine.»