Les prédictions de Mario sur les réouvertures

Le sujet est sur toutes les lèvres, les écoles et les commerces non essentiels rouvriront-ils lundi prochain? Mario Dumont a aussi son idée sur la question.

«Les commerces et les restaurants, la réouverture le 11 janvier, sincèrement, on oublie ça! Les écoles, ça m’interpelle. Qu’est-ce qu’on fait? Je suis inquiet pour le retard accumulé des jeunes. Les écoles, c’est-ce que l’on veut sauver à tout prix. Reprendra-t-on au primaire et à distance au secondaire? C’est la grande question», appuie notre chroniqueur.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut