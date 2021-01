En raison de la hausse constante des cas de COVID-19, certains experts croient que l'on devrait prolonger la fermeture des commerces non essentiels et des écoles au-delà du 11 janvier.

Êtes-vous de cet avis?

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions. Certains sont d’avis qu’une fermeture prolongée des commerces non essentiels et des écoles est inévitable, beaucoup somme Ottawa de fermer les aéroports et d’autres demandent la réouverture des écoles.

«Je crois qu'ils n'ont pas le choix de prolonger le confinement, car s’ils rouvrent tout et les cas continuent d’augmenter il va falloir encore recommencer.» – Raymonde

«Shut down, reconfinement comme au printemps et en Europe, on sort pour l’épicerie et le travail, sinon on ne sort pas et surtout interdiction de voyager!» -France

«C'est pas facile cette décision mais oui car faut sauver notre système de santé. Il faut aussi interdire les voyages.» -Denise

«Tout devrait fermer sauf l’essentiel. Aujourd’hui beaucoup de gens retournent au travail alors ils est clair que les cas vont continuer de monter en plus des gens qui reviennent de voyage et ceux qui ont fait des party. Les hôpitaux vont déborder.» -Julie

«Malheureusement oui, une prolongation serait nécessaire car la «vague» d’infection du temps des Fêtes devrait se faire sentir d’ici une ou deux semaines.» -Serge

«Dès que François Legault a annoncé que c'était jusqu'au 11 janvier, tout le monde a dit que ce serait prolonger. Il n'a tenu aucune parole depuis le mois de mars.» Marie-Claire

«Laissez les écoles en paix!» -Markus

«Dans les régions problématique oui. En Gaspésie par contre la situation est sous contrôle alors pourquoi fermer encore les écoles?» -Eric

«On devrait tout fermer et même imposer un couvre-feu. Les gens trichent à tour de bras. À 3000 cas par jour c’est que les gens ne respectent pas les consignes selon moi.» -Chantal

«Non je ne suis pas d'accord, les enfants ont besoin de retourner à l'école. Plus se sera long, plus le retour sera difficile. Et les commerces ne pourront survivre s'ils restent fermés trop longtemps.» -Marie-Ève

«Je suis de cette avis.Il faudrait peut-être aussi fermer les frontières et les aéroports.» -Bernard