Un des temps des Fêtes les moins meurtriers

Après avoir connu le temps des Fêtes le plus meurtrier des huit dernières années sur les routes l’an dernier, le Québec n’enregistre « que » trois accidents mortels sur cette même période, au tournant de 2021.

Entre le 21 décembre et le 3 janvier, Le Journal a recensé trois décès sur les routes de la province, en plus d’un autre survenu en motoneige. Il s’agit d’une baisse marquée par rapport à l’an dernier, où 15 personnes ont perdu la vie, dont quatre en motoneige.

La période des festivités célébrant le passage de 2019 à 2020 a été la plus meurtrière des huit dernières années, mais en temps normal, environ six personnes par an perdent la vie sur les routes à ce moment de l’année.

Ironiquement, l’interdiction de se rassembler pour Noël et le jour de l’An, conséquence directe de la recrudescence de la pandémie, a probablement sauvé plusieurs vies.

« C’est sûr qu’on voit une certaine corrélation. Avec la pandémie qui court et les mesures restrictives, ça change un peu la donne cette année », mentionne le relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Julien Lévesque.

Météo favorable

Même observation du côté de CAA-Québec, qui souligne au passage que la météo a été favorable pour les Québécois cette année.

Une situation qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de sorties des motoneigistes.

« C’est certain qu’il y a eu moins de déplacements pendant la période des Fêtes. Et on n’a pas eu de tempête de neige épouvantable autour de Noël et du jour de l’An, au moment où les gens se déplacent traditionnellement plus », explique le porte-parole de l’association Pierre-Olivier Fortin.

Trois décès en 48 heures

Les trois accidents mortels sont survenus dans les derniers jours de l’année 2020, en moins de 48 heures.

Le 28 décembre, Matthew Rawlings, 38 ans, est mort sur le coup après avoir fait un face-à-face avec un camion-citerne sur l’autoroute 50, entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham.

À peine quelques heures plus tard, Jean-Paul Lavoie, 76 ans, rendait l’âme après une collision frontale sur la route 230, à Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent.

Tard le lendemain, Roody Vilme, 27 ans, a quant à lui perdu la vie après une violente sortie de route sur l’autoroute 15, à Mirabel. Il avait été incapable de s’extirper de son véhicule en feu.

De rares accidents mortels

EN VOITURE

28 décembre

Autoroute 50, entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham

Victime : Matthew Rawlings, 38 ans, de Lachute

28 décembre

Route 230, à Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent

Victime : Jean-Paul Lavoie, 76 ans, de Saint-Pascal

29 décembre

Autoroute 15, à Mirabel

Victime : Roody Vilme, 27 ans, de Pierrefonds

EN MOTONEIGE

1er janvier