Un voleur arrêté après avoir fui en commandant une voiture!

Un voleur torontois au CV bien garni a facilité la vie des enquêteurs lancés à ses trousses, le mois dernier, en prenant la fuite à bord d'un véhicule commandé à l'aide d'une application en ligne.

Selon ce qu'a annoncé la police de Toronto lundi, Kevin Errol Plummer, un homme de 45 ans, s'était présenté dans un commerce du nord-ouest de la Ville-Reine avec un complice le 7 décembre dernier. Sur place, les deux lascars ont rempli une valise de viande, avant de chercher à quitter les lieux.

Confronté par un employé, l'un des deux hommes a brandi un couteau qu'il a agité en proférant des menaces, avant de partir. Or, les deux complices ont eu l'idée de s’enfuir à l'aide d’un service de transport lié à une application, comme Lyft ou Uber.

Les enquêteurs ont ainsi pu déterminer l'identité de Plummer. Ce dernier a été arrêté quelques heures avant la fin de 2020, au terme d'une enquête qui a permis de le relier à plusieurs autres vols.

Le suspect a été formellement accusé le 1er janvier. Il fait notamment face à 13 chefs d'accusation pour vols de moins de 5000 $ et 11 chefs pour non-respect des conditions de probation, en plus d'accusations pour vol à main armée et pour s'être déguisé dans le dessein de commettre un crime.

Le complice de Plummer court toujours, a précisé la police torontoise.