Une entreprise mise sur le camping hivernal

Les amateurs de camping peuvent prolonger leur plaisir pendant l’hiver grâce à une entreprise de Thetford Mines qui mise sur le développement de ce nouveau marché.

Le Boisé du domaine, qui fait partie d’un vaste site récréotouristique, sonde le marché cet hiver en offrant des emplacements destinés aux véhicules récréatifs, aux roulottes et même aux tentes.

«On est pris avec nos paradigmes parce qu’on fait du camping seulement l’été. L’hiver, je suis certain qu’il y a un marché intéressant pour ça. Depuis le début de la pandémie, les gens sont de plus en plus actifs. C’est un nouveau marché et je vois qu’il y a un beau potentiel, spécialement cette année. Les gens veulent sortir de chez eux pour profiter de la nature», a expliqué Laurent Brochu, actionnaire de l’Hôtel du domaine.

«Nous avons six terrains disponibles avec le service d’électricité de 30 ampères qui sont situés à côté de notre pavillon d’accueil. Avec une bonne chaufferette, on est capable de tout faire!», lance Carole-Anne Martel, actionnaire et directrice générale du Boisé du domaine qui offre aussi des unités de prêt-à-camper et des chalets.

PHOTO COURTOISIE

Services

L’accès au pavillon est disponible 24 h sur 24 pour les toilettes et les douches. On y trouve aussi un dépanneur qui vend notamment du bois de chauffage.

«Il y a un intérêt. Beaucoup de gens appellent et posent des questions. Nous avons accueilli nos premiers clients pour le camping d’hiver, il y a deux semaines. On a fait peu de publicité jusqu’à présent. On commence à en parler et nous avons déjà des réservations. C’est de bon augure», a dit Mme Martel.

Depuis 2014, près de 35 M$ ont été investis pour créer ce domaine qui comprend un hôtel, un centre des congrès, un bassin nautique, l’été, qui se transforme en sentier de patinage l’hiver. Les adeptes de camping d’hiver pourront d’ailleurs se divertir grâce aux nombreuses activités offertes sur le site.