Une première année très mouvementée

Il y a un an, la députée Joëlle Boutin était assermentée après avoir réussi l’exploit de remporter le château fort libéral de Jean-Talon lors d’une élection partielle. Début 2020, la 76e élue caquiste faisait son entrée au Salon bleu.

C’était sans savoir que quelques semaines plus tard, elle se retrouverait à distribuer du désinfectant pour les mains à des organismes communautaires. Retour sur une première année de vie parlementaire marquée par la pandémie mondiale.

Lorsque François Legault lui a offert de retenter sa chance dans Jean-Talon, à la suite du départ de Sébastien Proulx, « j’ai vraiment hésité à dire oui », a avoué Mme Boutin, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

C’est qu’elle aimait bien le poste qu’on lui avait confié après l’élection générale, soit celui de cheffe de cabinet pour le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire. « J’adorais ça », se souvient celle qui, le 1er octobre 2018, avait perdu avec un peu moins de 1400 voix derrière son rival libéral.

Dix mois plus tard, M. Proulx abandonnait le dernier bastion libéral à l’est de Montréal. « Soudainement, Jean-Talon était prenable, il y avait beaucoup d’intérêt », se rappelle Mme Boutin.

Sa victoire contre la libérale Gertrude Bourdon, avec une majorité de plus de 4200 votes, a finalement été écrasante.

Photo Stevens LeBlanc

Apprendre sur le tas

Rapidement, les choses ont déboulé pour la nouvelle députée alors âgée de 40 ans.

« Vu que je suis arrivée après les autres (à l’Assemblée nationale), ils ont comme tenu pour acquis que je connaissais tout », a-t-elle raconté.

« Tout de suite en partant, on m’a demandé si je voulais remplacer sur telle commission. “Veux-tu présider ?” Et moi qui aime relever des défis, je disais : “Bien oui ! Pas de problème !” Donc j’ai appris pas mal sur le tas, finalement. »

Si elle a pu s’appuyer sur ses études et son expérience pour s’acquitter de ces responsabilités, rien ne l’avait préparée au côté très « terrain » qui vient avec le rôle de députée.

Face à la vulnérabilité

« On est face à des gens qui vivent des situations de grande vulnérabilité. Et puis avec la COVID, surtout pendant la première vague, où il y avait beaucoup d’incertitude, sans savoir ce que le fédéral allait annoncer, il y a beaucoup de gens qui nous appelaient, un peu paniqués. Ça, on n’est pas formé pour ça. »

Elle a vite réalisé l’importance des organismes communautaires. Ces derniers ont, à leur tour, eu besoin de l’aide de leur députée, qui a elle-même pu compter sur la générosité des gens d’affaires, dont celle d’une distillerie de Québec qui lui a donné une importante quantité de gel désinfectant.

« C’était rendu qu’on allait livrer du Purell. Si on m’avait dit que je ferais ça [en devenant députée] ! »

Ce qu’elle a trouvé le plus difficile au cours de la dernière année ?

« Tout est annulé », a résumé Mme Boutin. Elle s’ennuie des « rencontres humaines extraordinaires » qu’amène, en temps normal, l’implication communautaire.

Comme plusieurs, elle a bien hâte de retrouver « une vie normale » en 2021.

Vivement la vaccination

« Je n’ai jamais voulu autant me faire vacciner de ma vie », s’est-elle amusée à dire.

Ses pensées pendant les Fêtes iront d’ailleurs aux travailleurs et travailleuses du milieu de la santé, qui sont nombreux dans son comté, où l’on retrouve entre autres le CHUL et l’IUCPQ, qui ont été très affectés par la COVID.

« Les gens sont super fatigués », constate Joëlle Boutin, qui invite les citoyens à exprimer leur solidarité envers le personnel soignant en veillant au plus grand respect des consignes, tout simplement.

Par ailleurs, au cours de la prochaine année, l’élue souhaite rencontrer son collègue aux Transports, François Bonnardel, afin d’obtenir, « minimalement », un échéancier pour le réaménagement de la tête des ponts. En début de mandat, le premier ministre avait fait de ce dossier l’une de ses trois grandes priorités pour la Capitale-Nationale, les deux autres étant le tramway et le 3e lien.