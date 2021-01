Une «van» de 240 000$ pour vivre à l’année

Un couple amateur d’aventures a récemment converti sa fourgonnette en maison, ce qui lui permet de camper à longueur d’année, même en plein hiver, lorsque le mercure descendra à -30 C.

L’aventure est d’ailleurs commencée depuis plus de quatre mois, pour les Montréalais Maude Lapointe et Romuald Suzzoni, qui dorment toutes les nuits dans leur fourgonnette, créée pour affronter les hivers québécois.

Malgré l’espace de vie restreint, le couple ne se pile pas sur les pieds. « Pour nous, la proximité n’a jamais été un souci, ça s’est installé facilement », ajoute-t-elle.

Écologique

La fourgonnette est munie de panneaux solaires, de huit batteries au lithium produisant 1000 ampères d’électricité, d’une toilette au compost, du chauffage au diesel et d’un système de tuyauterie muni d’un système à l’antigel, et elle est entièrement chauffée. Ils souhaitaient que ce soit le plus écologique possible. Depuis près de deux ans, ils ont ainsi investi 240 000 $ dans leur fourgonnette de marque Mercedes.

Ainsi, en hiver, leur « van » a une autonomie complète de quatre à cinq jours, alors qu’en été, les voyageurs pourront camper dans des secteurs isolés pendant dix jours, sans avoir besoin d’aucune commodité.

« C’était très important pour nous de créer un projet qui allait respecter la nature », affirme Maude Lapointe, qui a même installé un système de filtration d’eau de rivière pour leur consommation personnelle.

Le couple précise qu’il utilise un litre de diesel à l’heure pour se chauffer, lors des nuits froides d’hiver.

« Notre toilette est composée de déchets de noix de coco. Il n’y a aucune odeur. Elle est munie de deux galons de 5 litres de liquide, qu’on vide dans les endroits appropriés », précise pour sa part son conjoint, originaire de France et établi au Québec depuis 12 ans.

Partir à l’aventure

Le « déclic » s’est fait il y a deux ans et demi, lorsqu’ils ont décidé de se départir de tous leurs biens matériels pour partir à l’aventure. « Nous avons réalisé que notre appartement nous servait à ranger notre matériel, pas à vivre. Quand on fait le tri de tout ce qu’on a chez nous, c’est impressionnant de voir tout ce dont on n’a pas besoin ! » s’exclame Romuald Suzzoni.

Propriétaires d’un triplex à Montréal, ils ont ainsi loué leur appartement pour aller vivre dans leur fourgonnette, surnommée « Trappeur ».

L’ouest et l’Alaska

Elle est éducatrice spécialisée et profitera d’un congé différé pour voyager l’an prochain, alors que lui travaillait dans le domaine de la restauration jusqu’à ce que la pandémie le force à se réorienter. Il en profite donc pour se spécialiser en photographie et en vidéo, ce qui lui servira à alimenter leur blogue appelé « Aventure à la carte ».

Dès juillet prochain, le couple compte ainsi se rendre jusque dans l’Ouest canadien, puis visiter l’Alaska et les Territoires du Nord-Ouest, si les mesures sanitaires le leur permettent.