Achalandage historique des parcs de la Sépaq

Les parcs nationaux du Québec ont connu un achalandage historique l’été dernier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et ce malgré l’absence de touristes internationaux.

C’est ce que met en lumière une étude de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), dévoilée mardi, qui souligne une augmentation de 14 % de leur fréquentation durant la dernière période estivale.

Ce coup de sonde a été mené au cours de l'automne auprès de 38 000 visiteurs qui ont fréquenté les installations de la Sépaq entre le 20 mai 2020 et le 30 septembre 2020.

«Je tiens à saluer l'engagement, la passion et le professionnalisme démontrés par nos employés. Le taux de global de satisfaction de 92 % à l'égard de l'expérience dans les parcs nationaux cet été s'explique par leur sourire et leur cœur au travail» a souligné le président-directeur général de l’organisme, M. Jacques Caron, par voie de communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement se félicite de l’engouement envers les cartes annuelles Bonjour Québec qui permettait l’accès illimité à tous les parcs de la Sépaq au prix réduit de 40,13 $ par personne. Les quelque 140 000 exemplaires de ces cartes ont été écoulés en moins de 72 heures.

Ces cartes sont à l'origine de près de 1 million de visite sur une fréquentation totale de 4,8 millions de visites dans les parcs nationaux du réseau cet été, un sommet historique, indique-t-on. En comparaison avec l’été dernier, il s’agit d’une hausse de 589 000 visites supplémentaires.

On souligne également que 15 % des détenteurs d’une carte Bonjour Québec n'avaient jamais fréquenté un parc national de la Sépaq auparavant et qu’environ 75 % d’entre eux provenaient des régions métropolitaines de Montréal et de Québec.

Bonne nouvelle aussi: près de 100 % des détenteurs ont manifesté leur intention de retourner dans un parc national au cours des 12 prochains mois.