Un baptême pour Corey Perry

Le vétéran Corey Perry a pris part à un premier entraînement avec le Canadien de Montréal, mardi matin, à Brossard.

L'ancien attaquant des Stars de Dallas et des Ducks d'Anaheim a terminé sa quarantaine obligatoire. Il arborait un chandail bleu poudre, réservé aux employés du «cinquième trio».

S'il est encore tôt pour se prononcer, cela pourrait signifier qu’il amorcera la saison sur l'escouade de réserve de l'équipe, communément appelée «taxi squad». Mais il ne fait aucun doute pour l’entraîneur-chef Claude Julien qu’il sera un élément important à bien des niveaux, notamment sur le jeu de puissance.

«On sait ce qu’il peut apporter, a dit Julien en vidéoconférence. Il a un gros gabarit, il a de l’expérience. Il a une coupe Stanley et il a représenté le Canada. Peu importe ce que les gens ont dit de lui, que peut-être qu’il a ralenti, il a encore beaucoup d’atouts. Sur le jeu de puissance, il n’y a pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui devant le filet. C’est un gars intelligent, on l’a vu aujourd’hui avec ses décisions avec et sans la rondelle.»

«On s’est donné de la profondeur avec des gars comme lui, qui a été un très bon joueur pour les Stars de Dallas. Il a marqué de gros buts en finale. Un gagnant, c’est un gagnant. Ces choses-là sont importantes dans le vestiaire.»

Le Tricolore poursuit sa préparation en prévision de la saison 2020-2021 qui s’amorcera avec une visite chez les Maple Leafs de Toronto le 13 janvier.