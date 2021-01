COVID-19: explosion de cas à Drummondville

La situation sanitaire se détériore au Centre-du-Québec et tout particulièrement dans la MRC de Drummond, la plus durement touchée de la région.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a recensé 91 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Du nombre, 74 proviennent du Centre-du-Québec, dont 51 dans la seule MRC de Drummond.

La ville de Drummondville en est à plus de 1700 cas depuis le début de la deuxième vague, pour une population d'environ 70 000 habitants. D'importantes éclosions font notamment rage au CHSLD Frederick-George-Heriot et à l'hôpital Sainte-Croix. Une dizaine de résidences privées pour ainés de la région sont aussi aux prises avec le virus.

Autre source de préoccupation au Centre-du-Québec, le centre d'hébergement temporaire dédié aux personnes atteintes de la COVID-19 n'étant pas en mesure de s'isoler dans leur milieu de vie, installé à l'École nationale de police de Nicolet, frôle la pleine capacité. Il accueille actuellement 41 patients sur une possibilité de 49.

De plus, 28 des travailleurs qui y œuvraient ont contracté le virus. Si le CIUSSS ne déplore aucun nouveau cas dans les murs de l'établissement au cours de la dernière journée, on en recensait six nouveaux dans le bilan de la veille.

Les autorités sanitaires disent travailler à recruter davantage de personnel, d'abord pour prendre la relève de ceux qui ont contracté le virus, ensuite pour augmenter la capacité d'accueil et faire passer le nombre de lits à 55.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, a salué le travail des autorités sanitaires et trouve de quoi se réjouir dans les bilans des derniers jours, en évoquant les hausses encore plus importantes que la MRC a connues au cours des dernières semaines.

Des travailleurs réticents à se faire vacciner

Au centre communautaire de Drummondville-Sud, où la campagne de vaccination a repris mardi matin, après quelques jours d'interruption, il semblerait qu'on peine à recruter les volontaires.

Des responsables rencontrés sur les lieux par TVA Nouvelles ont confié sous le couvert de l'anonymat que plusieurs travailleurs du réseau sont difficiles à convaincre de se faire vacciner. On évoque la désinformation et la méfiance à l'égard d'un vaccin qui a reçu le feu vert des autorités en un temps record.

Des travailleurs nouvellement vaccinés ont confirmé que certains de leurs collègues affichaient ouvertement leur volonté de continuer à travailler sans être vaccinés. «Ils sont plus nombreux qu'on pense», a confié l'une d'elles.

Du côté des autorités du CIUSSS, qui faisaient le point sur l'état de la situation en après-midi, on se dit avoir confiance qu'à terme, une majorité de travailleurs vont adhérer à la campagne.