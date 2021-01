Des travailleurs de la construction préoccupés

La possibilité de voir un confinement complet être imposé au Québec mercredi inquiète des travailleurs de la construction du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui se montrent malgré tout réaliste.

C'est notamment le cas d'employés rencontrés mardi par TVA Nouvelles sur le chantier d'un futur restaurant du boulevard Talbot, à Saguenay.

«D'après moi, vendredi, ils vont nous arrêter, a commenté Daniel Jean, un grutier. On a été arrêtés plusieurs semaines au printemps et on n'est pas morts»

«C'est notre principal sujet de discussion depuis deux jours, a ajouté un autre employé. Ça risque de faire plus mal qu'au printemps dernier.»

Si Québec emprunte la voie du confinement, les entrepreneurs espèrent qu'ils recevront une aide en conséquence.

«Avec des prêts, des subventions comme au mois de mars, a précisé Véronique Perron, de J.E. Perron entrepreneur général. C'est sûr qu'on n'aura pas de dépenses, mais faut quand même payer les salaires de ceux en télétravail. Le premier confinement avait affecté nos liquidités.»

«Il faut aussi penser à de l'aide pour les plus démunis, si on va en confinement plus serré», a ajouté le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Un confinement plus strict donnerait possiblement un répit aux professionnels de la santé. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les hospitalisations sont en baisse, malgré de nouvelles éclosions.

«Si les experts pensent qu'un confinement peut réduire la pression sur le système de santé, ça nous donne un coup de main», a renchéri la présidente régionale de la FIQ, Julie Bouchard.

Mais attention, le répit s'annonce temporaire, considérant le retard accumulé dans les chirurgies. «C'est clair que l'après-COVID sera aussi difficile et que les infirmières n'auront pas beaucoup de congés», a souligné Mme Bouchard.

Le député Gaudreault, lui, invite le gouvernement à se servir de l'expérience de 2020.

«Il faut commencer à préparer tout de suite la semaine de relâche en mars prochain», a-t-il prévenu.