Écoles, commerces et mesures: voici ce qui pourrait être annoncé demain

Le gouvernement Legault s’apprête à annoncer un reconfinement sévère de trois ou quatre semaines pour combattre la COVID-19. Le retour en classe des écoliers sera notamment repoussé.

Québec jongle même avec l’idée d’imposer aux citoyens une forme de couvre-feu, une recommandation de la Santé publique. Les autorités souhaitent envoyer un signal fort pour que cessent les contacts sociaux.

Mais l’idée de donner une amende aux récalcitrants, comme cela se fait en Europe, ne fait pas l’unanimité dans les officines de la CAQ. Certains préféreraient plutôt recommander aux Québécois de ne pas sortir de chez eux au-delà de 20 h ou 21 h. Le scénario choisit sera quelque part entre la formule adoptée par les Américains et celle imposée aux Français, nous dit-on.

François Legault doit annoncer ses couleurs mercredi lors d’une conférence de presse prévue à 17 h.

Les écoles primaires et secondaires ne recommenceraient pas comme prévu le 11 janvier et l’enseignement à distance se poursuivrait jusqu'à une date indéterminée.

L’économie sera à nouveau mise sur pause. Les commerces non essentiels devront fermer leurs portes et le télétravail sera obligatoire. Les chantiers de construction seront vraisemblablement à l’arrêt et le secteur manufacturier devra ralentir ses activités au minimum.

Garderies ouvertes

Au printemps dernier, les garderies étaient réservées aux enfants des travailleurs essentiels. Selon nos sources, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Les parents qui le peuvent seront invités à garder leurs jeunes enfants à la maison, mais les garderies resteront ouvertes pour tous, selon nos sources. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal à concilier télétravail et famille. Notons que les garderies ont été épargnées par la COVID-19 jusqu’à maintenant, le nombre de bambins et d’éducatrices infectées étant resté relativement bas.

