Les 1000 $ pour les voyageurs seront rapidement bloqués, dit Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau assure qu’il rectifiera rapidement le tir pour empêcher ceux qui ont voyagé malgré la COVID-19 de profiter de 1000 $ en prestations à leur retour de vacances.

«L’objectif n’a jamais été d’envoyer un chèque à ceux qui décident de partir en voyage à l’encontre des avis de la santé publique. Mon message à ceux qui sont allés dans le Sud est clair, vous [n’y] aurez pas droit», a martelé le chef libéral, mardi, durant son premier point de presse de 2021.

La nouvelle a fait surface, il y quelques jours, que les vacanciers revenant de destinations soleil peuvent profiter de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) selon ses paramètres actuels. Le programme vise à fournir 1000 $ sur deux semaines aux travailleurs qui doivent se placer en isolement sans avoir accès à des congés de maladie payés.

«À ceux qui ont été fâchés en lisant les reportages en fin de semaine, je partage votre indignation [...] Je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans les derniers mois», a ajouté M. Trudeau devant sa résidence de Rideau Cottage.

Il n’a toutefois pas précisé comment son gouvernement allait s’y prendre pour apporter les changements nécessaires à la PCMRE, se contentant de dire que ses ministres travaillent sur le dossier «avec acharnement». Il a promis que des détails viendraient «dans les prochains jours».

Pour sa part, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a laissé entendre que la solution pour colmater la brèche était à portée de main. «Nous avons un plan très détaillé [...] et c’est très clair que ce sera en place au premier moment», a-t-il dit.

De l'avis du Bloc québécois, la façon la plus «rapide et efficace» d'aller de l'avant est de rappeler la Chambre des communes plus tôt que prévu afin d’adopter un amendement à la loi qui a permis la création de la PCMRE. La modification au texte législatif préciserait que la mesure d’aide n’est disponible aux voyageurs qu’en cas de déplacement essentiel à l’étranger.

Selon le calendrier de la Chambre des communes, les élus fédéraux doivent recommencer à siéger le 25 janvier.