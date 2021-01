Le premier match du Canadien et les débuts d’Alexis Lafrenière à TVA Sports

La chaîne TVA Sports présentera les deux premiers matchs de la saison du Canadien de Montréal ainsi que la rencontre initiale du jeune Alexis Lafrenière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la semaine prochaine.

Le diffuseur francophone officiel de la LNH a dévoilé mardi après-midi son calendrier de diffusion qui comprend près de 200 parties. Le tout s’amorcera le 13 janvier, jour du début de la campagne 2020-2021 du circuit Bettman. TVA Sports proposera à cette occasion le duel Canadien-Maple Leafs avec une émission d’avant-match prévue à 18 h. L’affrontement sera suivi d’un choc entre les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton. Trois jours plus tard, le réseau diffusera la partie du Tricolore face à Connor McDavid et aux Oilers. Un programme triple est d’ailleurs prévu ce soir-là avec un choc Toronto-Ottawa à TVA Sports 2 et un match Vancouver-Calgary à 22 h.

Entretemps, les amateurs de hockey québécois pourront assister devant leur écran aux débuts de Lafrenière avec les Rangers de New York, lorsque ceux-ci se mesureront aux Islanders le 14 janvier, à 19 h. Le lendemain, TVA Sports présentera la première bataille de la Pennsylvanie mettant aux prises Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh à Claude Giroux et aux Flyers de Philadelphie.

Des rivalités fortes

Au total, TVA Sports offrira aux téléspectateurs une soixantaine de rencontres opposant des équipes de la section Nord, dont quatre entre le Canadien et les Maple Leafs ainsi que deux entre Montréal et les Sénateurs. D’ailleurs, ceux-ci seront sur les ondes de la chaîne à 15 reprises. Également, 45 matchs de la division Est sont à l’horaire, dont quatre entre les Penguins et les Capitals de Washington, ainsi que deux confrontations toutes new-yorkaises entre les Islanders et les Rangers.

De plus, TVA Sports proposera les événements spéciaux de la LNH, incluant cette année deux matchs extérieurs à Lake Tahoe, soit le 14 février entre l’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, ainsi que le 21 février entre les Flyers de Philadelphie et les Bruins de Boston.

Également, la reprise de la dernière finale entre le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas aura lieu le 17 janvier, 19 h, sur les ondes de TVA Sports.

En plus des matchs réguliers, la chaîne présentera les rencontres des séries éliminatoires, le repêchage et la remise des prix, en plus d’émissions spéciales à la date limite des transactions et à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Horaire des matchs du Canadien de Montréal à TVA Sports (heures de Montréal) :

Mercredi 13 janvier à 19 h : Montréal contre Toronto

Samedi 16 janvier à 19 h : Montréal contre Edmonton

Samedi 23 janvier à 19 h : Montréal contre Vancouver

Samedi 30 janvier à 19 h : Calgary contre Montréal

Samedi 13 février à 19 h : Montréal contre Toronto

Samedi 20 février à 19 h : Toronto contre Montréal

Samedi 27 février à 22 h : Montréal contre Winnipeg

Samedi 6 mars à 19 h : Winnipeg contre Montréal

Samedi 13 mars à 19 h : Montréal contre Calgary

Samedi 20 mars à 19 h : Vancouver contre Montréal

Samedi 3 avril à 19 h : Ottawa contre Montréal

Samedi 10 avril à 19 h : Winnipeg contre Montréal

Samedi 24 avril à 19 h : Montréal contre Calgary

Samedi 1er mai à 19 h : Ottawa contre Montréal

Samedi 8 mai à 19 h : Montréal contre Toronto