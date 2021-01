Le Québec plus sévère qu'ailleurs au Canada?

Il n’y a pas qu’au Québec que le gouvernement impose des fermetures de commerce, des interdictions de rassemblement et des règles sanitaires afin de freiner la propagation de la COVID-19.

Après vérification, la majorité des provinces ont des mesures similaires.

Voici certaines règles mises en place dans les autres provinces canadiennes:

Colombie-Britannique

Mises en place le 19 novembre, ces mesures sont en vigueur jusqu’au 8 janvier

- Interdiction des rassemblements, peu importe le nombre, à l’intérieur et à l’extérieur

- Les commerces sont ouverts, mais doivent limiter le nombre de clients et appliquer des mesures très strictes

- Les restaurants sont ouverts. Les clients doivent porter le masque en tout temps lorsqu’ils ne sont pas à table et un maximum de six personnes peuvent se trouver à chaque table. Pas de déplacements entre les tables

- Les gyms sont ouverts, mais le nombre de personnes est limité et seuls les exercices de faible intensité sont permis

- Le masque est obligatoire pour les personnes 12 ans et plus dans les lieux publics intérieurs

Éducation

- Les élèves de tous les niveaux sont de retour en classe en personne depuis le 4 janvier

- Le port du masque est encouragé, mais pas obligatoire autant pour le personnel que pour les élèves

Alberta

Ces mesures sont en place jusqu’au 12 janvier.

- Interdiction des rassemblements intérieurs et extérieurs. Amendes de 1000$

- Masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs

- Télétravail obligatoire lorsque la présence physique n’est pas nécessaire

- Commerces doivent réduire leur capacité d’accueil

- Les restaurants, pubs, bars, lounges et cafés sont fermés, mais les repas à emporter, la livraison et le ramassage sur le trottoir sont autorisés.

- Les lieux de divertissement, incluant, musées, cinémas, salles de spectacle et casinos, sont fermés

- Les gyms, studios de danse ou yoga et centres de conditionnement sont fermés

- Tous les services de beauté et de bien-être (coiffures, manucure, esthéticienne, tatouage, bronzage

Éducation

- Après avoir fait une semaine d’école à distance après les Fêtes, les élèves du primaire retourneront en classe le 11 janvier

- Les élèves du secondaire qui ont commencé l’école à la maison le 30 novembre dernier pourront retourner en classe en personne le 11 janvier

- Le port du masque est nécessaire pour le personnel et les jeunes lorsque la distanciation n'est pas possible

- Les élèves n'ont pas à porter le masque lorsqu'ils sont assis à leur place dans la classe

Saskatchewan

Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 17 janvier.

- Interdiction des rassemblements intérieurs

- Les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins sont autorisés, mais la distanciation physique doit être respectée

- Les visites sont suspendues dans les centres de soins de longue durée, sauf pour des visites de compassion

- La vente d’alcool est interdite après 22h dans les établissements licenciés

- Les restaurants et bars sont ouverts, mais un maximum de quatre personnes peuvent être assises à la même table

- Les casinos et salles de bingo sont fermés

- Les activités sportives d’équipe ou de groupe sont interdites

- Les activités d’entraînement sont permises pour les groupes de huit personnes ou moins, mais ils doivent porter un masque et une distance minimum de trois mètres

Éducation

Le port du masque est nécessaire en tout temps pour tout le personnel et les jeunes de 3 ans et plus

Manitoba

- Interdiction des rassemblements dans les résidences privées

- Les rassemblements de cinq personnes dans les lieux publics intérieurs ou extérieurs sont cependant permis pour les mariages, les funérailles et les activités extérieures distanciées

- Les commerces peuvent seulement vendre des produits essentiels en respectant les mesures sanitaires

- Les commerçants peuvent vendre des produits non essentiels en ligne ou par téléphone, en livraison ou ramassage sur le trottoir

- Les gyms et centres de conditionnement sont fermés

- Les services de beauté et de bien-être, dont la coiffure, manucure, esthéticienne, sont fermés

- Les restaurants sont fermés, mais la livraison ou les repas pour emporter sont autorisés

- Tous les lieux de divertissement (musées, casinos, théâtres, cinémas ou salles de concert) sont fermés

Éducation

- Les élèves de la maternelle et du primaire sont en classe dès le 4 janvier

- Les jeunes du secondaire suivent des cours en ligne du 4 janvier au 15 janvier et retournent en classe à compter du 18 janvier

- Le port du masque chirurgical est nécessaire pour le personnel et les jeunes lorsque la distanciation n'est pas possible

Ontario

Ces restrictions sont en vigueur jusqu’au 9 janvier dans la province, mais devraient se poursuivre jusqu’au 23 janvier dans les 27 régions sanitaires du sud de l’Ontario

- Interdiction des rassemblements intérieurs

- Les rassemblements extérieurs de maximum 10 personnes sont permis, mais doivent respecter les règles de distanciation

- Les restaurants et bars sont fermés, mais la livraison et les repas pour emportés sont permis

- Les commerces non essentiels sont fermés, mais la livraison ou le ramassage sur le trottoir est autorisé

- Les lieux de divertissement, tels que les musées, sont fermés

- Les gyms et centres de conditionnement physique sont fermés

Éducation

- Retour en classe en personne pour les élèves du primaire le 11 janvier

- Pour le secondaire, le retour en présentiel se fait le 11 janvier dans certaines régions (District of Algoma, North Bay Parry Sound District, Northwestern, Porcupine, Sudbury and District, Thunder Bay et Timiskaming)

- Retour en classe en personne le 25 janvier pour les élèves du secondaire des autres régions

- Le port du masque chirurgical chirugical est nécessaire pour le personnel et les jeunes de 9 ans et plus lorsque la distanciation n'est pas possible et il est recommandé pour les élèves de 8 ans et moins

Nouveau-Brunswick

La province passe du niveau jaune au niveau orange dès minuit, mercredi.

- Les rassemblements en plein air de 25 personnes ou moins avec distanciation physique sont autorisés

- Les commerces et services sont ouverts, mais doivent respecter les règles sanitaires de la province

- Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs

Éducation

- Le personnel et les élèves doivent porter le masque dans les couloirs et les autobus, mais pas en classe

Nouvelle-Écosse

- Les rassemblements intérieurs dans une résidence de dix personnes ou moins sont autorisés

- Les écoles publiques sont fermées du 19 décembre au 10 janvier

- Les centres de conditionnement physique et les gyms peuvent fonctionner à 50% de leur capacité en respectant les règles sanitaires, notamment en respectant une distance de trois mètres

- Les établissements qui détiennent un permis d’alcool (comme les bars) doivent cesser de servir les clients à 22h

- Les restaurants peuvent seulement servir les clients en salle à manger jusqu’à 22h et doivent fermer à 23h. Ils peuvent cependant offrir des mets pour emporter, la livraison ou le service au volant après 23h. Les restaurants doivent garder un registre de leurs clients

- Les commerces sont ouverts, mais doivent respecter les règles sanitaires

Éducation

- Le port du masque est nécessaire pour le personnel et les jeunes de 9 ans et plus lorsque la distanciation n'est pas possible

- Les élèves n'ont pas à porter le masque lorsqu'ils sont assis à leur place dans la classe