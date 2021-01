L'Ontario veut finir de vacciner ses CHSLD prioritaires en moins de trois semaines

L'Ontario compte terminer de vacciner tous les résidents des CHSLD des zones les plus touchées et tout le personnel de la santé qui y travaille d'ici la fin de la troisième semaine de janvier.

«Je promets aux Ontariens que nous allons nous assurer que chaque patient en centre de soins de longue durée qui le voudra – et j'espère qu'ils le voudront tous – et que tous les travailleurs de la santé dans ces centres seront vaccinés au plus tard le 21 janvier.

«Je crois que ce sera un véritable accomplissement», a déclaré le premier ministre Doug Ford en répondant à une question sur le déploiement des vaccins en conférence de presse mardi.

Ainsi, la province compte vacciner en priorité tous les résidents et travailleurs de la santé dans les CHSLD des régions les plus touchées par la pandémie, soient celles de Toronto, de Peel, de York et de Windsor-Essex.

À ce jour, plus de 50 000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech et près de 3000 de celui de Moderna ont été administrées en Ontario.

La réception de 53 000 doses de Moderna, le 30 décembre, et l'arrivée la livraison de dizaines de milliers de doses de Pfizer en janvier permettront d'accélérer la cadence, a soutenu M. Ford.

«Nous avons vacciné plus de personnes que dans n'importe quelle autre province par habitant. Oui, il y a eu quelques écueils sur la route, je suis le premier à l'admettre, mais nous les traversons», a renchéri le premier ministre.