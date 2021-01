«On a tous une partie du blâme qui nous revient»

À la veille des nouvelles annonces sanitaires du gouvernement Legault, le chef des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont témoigne de la saturation de plusieurs services.

Selon le Dr François Marquis, on aurait pu «éviter» le confinement qui devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines au Québec.

«Quand on sait maintenant tout ce qu'on sait, oui, il y a des choses qui auraient pu être faites différemment», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

«Mais au-delà des choix qui ont été faits par nos gouvernements, je pense qu'une grande partie de l'endroit où l'on se trouve collectivement a été causé par la population, par les choix individuels qui se sont tous additionnés. C’est facile de lancer le blâme, mais je pense qu'on a tous, collectivement, une partie du blâme qui nous revient.»

Le médecin explique que nombre de ses patients atteints de la COVID-19 avouent souvent qu’ils ont brisé les règles sanitaires.

«Tout le monde justifie une bonne petite raison pour faire une exception et naturellement, dans ces cas-là, le virus, lui, il s'en fout complètement, des efforts que vous avez faits avant. Il s'en fout que vous ayez été super parfait pendant 99% du temps. C'est le moment où il y a une tricherie, c'est le moment où on se laisse aller, c'est le moment où on s'autorise une exception, c'est par là que le virus passe. Et c'est très triste, parce que ça mène à des drames humains en bout de ligne», a-t-il lancé.

Interrogé sur la campagne de vaccination, le Dr Marquis croit qu’il y aurait de l’«optimisation» à faire pour que les choses s’accélèrent un peu.

«On est capable de vacciner, pour l'influenza, extrêmement rapidement dans les hôpitaux. Je pense qu'à partir de là, si on se concentre sur ce qui se passe entre le moment où on reçoit les vaccins et le moment ou l'aiguille se ramasse dans le bras...»

Voyez l'intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.