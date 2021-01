Ralentissement et vaccination à deux vitesses au Québec

L’entrée en vigueur d’une nouvelle directive a entraîné un important ralentissement dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 ces derniers jours, tandis qu’on note des écarts quant au nombre de gens inoculés selon les régions.

Ainsi, depuis le 31 décembre, à peine 2851 Québécois ont été vaccinés contre la COVID-19, montrent les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux lundi. Et toutes les régions ne vaccinent pas au même rythme.

Pourtant, Québec était parvenue à vacciner 2739 et 3942 personnes les 29 et 30 décembre respectivement, soit avant la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive au sujet du vaccin de Pfizer-BioNTech.

Le gouvernement a annoncé le 31 décembre qu'il utiliserait désormais toutes les doses de vaccin en sa possession afin d'immuniser le plus grand nombre de personnes possible parmi les groupes prioritaires. Depuis le début de la campagne de vaccination au Québec, une réserve était conservée afin d'offrir une deuxième dose aux personnes ayant déjà reçu la première.

Or, le rythme de la vaccination a considérablement ralenti depuis cette annonce en raison des délais de livraison des doses.

Pour le moment, seulement 30 473 personnes ont pu être inoculées alors que le gouvernement possède pourtant 88 075 doses de vaccins (55 575 de la compagnie Pfizer-BioNTech et 32 500 de son concurrent, Moderna).

«Les vaccins sont sur place et nous sommes confiants que le rythme soutenu que nous avons maintenu dès le départ de l’opération sera au rendez-vous cette semaine», a réagi l’attachée de presse du ministre de la Santé, Marjaurie Côté-Boileau.

À Montréal, la campagne de vaccination semble connaître un lent départ puisqu’à peine 0,34 dose par 100 habitants ont été distribuées, soit près de la moitié moins que dans certaines régions telles la Capitale-Nationale, le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie et les Îles de la Madeleine.

Pour le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le gouvernement n’a tout simplement «pas le droit à l’erreur» compte tenu des mois dont il disposait pour préparer la campagne de vaccination.

«C’est trop lent. On a commencé plus tôt que bien d’autres pays, mais certains d’entre eux sont en train de nous rattraper! Il faut accélérer le rythme pour protéger les plus vulnérables et les travailleurs et travailleuses du réseau de la santé», a indiqué l’élu montréalais, lundi.

L’Outaouais, la Mauricie–Centre-du-Québec, les Laurentides et la Montérégie ferment la marche avec des taux de vaccination de 0,26 pour la première et 0,27 pour les trois autres.

La campagne de vaccination devrait d’ailleurs se dérouler beaucoup plus rapidement si l'objectif est de protéger le personnel de la santé et assurer la continuité des soins de santé, estime un expert.

Selon le Dr Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital général juif, la vaccination de ces travailleurs essentiels de première ligne est ce qui permettra de réellement mettre un frein à la crise sanitaire actuelle.

«Il va falloir vacciner beaucoup plus rapidement et massivement, a-t-il expliqué en entrevue sur les ondes de LCN lundi. Une fois que les travailleurs de la santé et les gens de plus de 70 ans seront vaccinés, soit 1,7 million de personnes, on aura le plus gros impact sur les hospitalisations, les décès, et ça permettra de garder les travailleurs de la santé en santé. Pour y arriver, on ne peut se contenter de vacciner 3000 personnes par jour, parce qu’on en aura pour des années.»