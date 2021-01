Reconfinement: «des demi-mesures donnent des demi-résultats»

Le nombre de cas de COVID ne diminue pas au Québec malgré les mesures prises en décembre. On peut s'attendre à ce que le gouvernement Legault annonce de nouvelles restrictions demain.

Êtes-vous prêt à accepter un confinement encore plus sévère que celui du printemps dernier?

La question divise. Beaucoup sont d’avis qu’un reconfinement strict est nécessaire, d’autres redoutent la fermeture des écoles, certains semblent résignés.

«Oui il faut être plus sévère. Des demi-mesures donnent des demi-résultats». -Guylaine

«Oui! Il faut sévir d’avantage pour protéger notre système de santé et les personnes vulnérables. Il vaut mieux appliquer cette mesure qu’en arriver à des choix déchirants dans les hôpitaux». -Yvette

«Non. Qui va s'occuper des enfants? On travaille tous les deux dans des services essentiels. Je laisse mes deux enfants seuls à la maison en me croisant les doigts pour qu'ils se connectent pour faire l'école à distance? Non ça marche vraiment pas». -Jacinthe

«Il faut sévir d’avantage avec les gens qui ne respectent pas les règles de la santé publique. Si les gens écoutaient à 100% les recommandations, il n’aurait pas à faire ça, bien écœurée des covidiots»! -Johanne

«Il le faut. La vie de plusieurs en dépend et malheureusement plusieurs prennent ça trop à la légère». -Paul

«Trop de gens manquent de jugement! Il faut les grands moyens: confinement, couvre-feu, barrages policiers! Si ce n'est pas pour un besoin essentiel ou pour travailler, restez donc chez vous!» -Carole

«On a pas le choix, sinon ça ne se terminera jamais. Les écoles ne doivent pas ouvrir immédiatement. Nous ne serons pas tous vaccinés avant plusieurs mois et les cas ne cessent de monter.» -Elaine

«Ça ne fait pas mon affaire, mais j'espère qu'au moins ce sera les même règles pour tous, car la frustration augmente chaque fois que j'écoute le bulletin de nouvelles». -Raymond