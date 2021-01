Six mois pour un homme qui s'est «fait justice» en volant son ancien employeur

Un homme qui dit «s’être fait justice» en volant de l’argent à son ancien employeur parce que ce dernier lui devait, selon ses dires, la quasi-totalité de la somme dérobée a écopé, mardi, d’une peine d’emprisonnement de six mois.

En octobre 2019, Patrick Xethalis, 50 ans, a choisi de plaider coupable à l’accusation de vol de plus de 5 000$ portée contre lui.

Toutefois, à cette date, l’homme s’était contenté d’écouter la poursuivante, Me Geneviève Baril, relater les faits, commis en septembre 2016 et pour lesquels il avait été arrêté un an plus tard.

Mardi, alors qu’il revenait devant la Cour pour connaitre sa sentence, Xethalis a tenu à s’adresser à la juge Hélène Bouillon pour lui expliquer qu’il s’était fait «justice par lui-même».

«La vérité est que cet employeur me devait des sous. Après avoir essayé de négocier pendant des mois, sans succès, j’ai profité de la situation pour me payer. Je n’avais pas le droit de le faire, j’en suis conscient, mais ça reste que 4500 de ces sous-là m’appartenaient», a-t-il dit pour expliquer son geste.

Pandémie

Avant de se rendre à la suggestion commune faite par les avocats, la présidente du Tribunal a rappelé que la sentence de Xethalis avait dû être reportée à de multiples reprises en raison de la pandémie.

Un facteur qui a aussi joué sur le désir de l’accusé qui souhaitait rembourser les 6500$ volés à son ancien employeur puisqu’à la suite de la perte de son emploi dans le contexte COVID, il n’a pu amasser qu’un montant de 1000$.

La juge Bouillon a également souligné que l’homme possédait de nombreux antécédents judiciaires, «dont plusieurs en semblable matière».

À la suite de sa sentence, Xethalis devra respecter une période de probation de deux ans au cours de laquelle il lui a été interdit d’entrer en contact avec son ancien employeur.

Il devra également rembourser un montant additionnel de 2750$ à l’acquis de celui à qui il a dérobé l’argent.