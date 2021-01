Transformer des réservoirs de Rio Tinto en oeuvres d'art

Les réservoirs des installations portuaires de Rio Tinto à La Baie façonnent le paysage depuis des années, et un conseiller municipal compte en profiter pour les transformer en œuvre d'art.

«C’est un projet que toute la population attend depuis longtemps», a affirmé le conseiller municipal du secteur, Raynald Simard.

«C'est depuis le début de mon mandat que cette idée me trotte dans la tête : hier j'avais pris des photos des réservoirs et j'ai commencé à colorier dessus, j'ai fait une publication sur Facebook et il y a eu tellement de commentaires que je pense que nous n'avons plus le choix d'embarquer dans ce projet-là! Rio Tinto n'est pas responsable de rien: j'ai pris leurs installations et j'en ai fait une création», a expliqué monsieur Simard.

Sur le web comme sur la rue, l'idée suscite de nombreuses réactions.

«J'adore! Ça va être plus beau à regarder, parce qu'en ce moment ce n'est pas très beau», a confié un citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

«Ça fait tellement longtemps que les réservoirs sont là que j'oublie qu'ils existent alors je suis indifférente», a mentionné une résidente.

«Moi je trouve ça super, c'est bon pour les artistes et ça donne un plus beau paysage», a commenté un autre résident.

«La population veut ce projet, ils veulent vivre dans un environnement festif. J'ai tellement eu de bonnes idées! Il faut juste faire une consultation publique pour voir ce que les gens veulent véritablement», a expliqué Raynald Simard.

Le conseiller qui est également peintre s'est déjà impliqué dans la réalisation de projets créatifs, notamment lors de la mise en place d’un écran visuel végétal il y a quelques années.

«J’aime beaucoup créer des tableaux; pour celui des réservoirs, je me suis beaucoup fié à l'expertise de la ville de Lévis. Ils ont fait l'expérience. Les images ne sont pas directement peinturées sur le réservoir; c'est une sérigraphie réalisée sur un vinyle durable, lavable, qui va être par la suite appliquée, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile.»

Le projet sera présenté prochainement au comité bon voisinage de Rio Tinto. Si le concept est approuvé, La Baie aura droit à un nouveau décor en bordure du fjord.