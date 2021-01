Ces grands oubliés de la pandémie

Partout dans les médias, on entend parler des enfants qui, selon les experts, sont les grands sacrifiés de cette pandémie. Et ce n’est pas tout à fait faux... Tous les enfants qui n’ont pas la chance de vivre dans un milieu de vie sain et sécuritaire payent assurément la bêtise de ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires.

Mais ce qu’on n’entend pas, c’est la voix de toutes ces familles qui vivent avec des enfants à besoins particuliers. Combien d’enfants auront cessé d’évoluer, ou même régressé, durant cette pandémie ?

Combien de parents n’ont pas les moyens d’offrir des suivis au privé à leurs enfants, n’ont pas les moyens d’avoir le matériel nécessaire à la maison afin de pallier les services qui ont disparu du jour au lendemain ?

Parce que oui, avec cette pandémie, les services publics qui étaient offerts à tous ces enfants via les centres de réadaptation ou autres ont disparu. On a délesté les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, etc., afin de les envoyer faire du dépistage.

Des impacts majeurs

En mars, quand tout a été mis sur pause, ma fille, âgée aujourd’hui de 4 ans, a perdu ses services de physiothérapie au Centre montérégien de réadaptation (CMR). Elle est prioritaire pour les services d’ergothérapie et d’ergothérapie en dysphagie, mais la liste d’attente est pleine.

Il faut savoir qu’à partir du moment où ma fille commencera la maternelle, elle perdra les services du CMR et là, on vient de lui voler 10 mois... Dix mois où elle aurait pu progresser, où elle aurait pu apprendre à mastiquer sa nourriture de manière à ne pas s’étouffer si ce n’est pas déchiqueté à l’avance. Dix mois où elle aurait pu travailler les muscles de son visage afin que tous puissent comprendre quand elle parle. Et je pourrais continuer longtemps comme ça.

Depuis le début de la pandémie, j’ai arrêté de travailler, parce que la santé de ma fille était trop fragile pour rester en CPE. Depuis qu’elle a 1 an, elle est suivie au privé en ergothérapie, mais en septembre, on a dû aussi rajouter la physiothérapie au privé pour pallier la perte des services en CMR.

Mais tous ces services en privé ont un coût et viennent avec des sacrifices. Combien de familles n’ont pas les moyens de ces sacrifices pour leurs enfants ?

Encore des délais

En janvier, les services pour ma fille devraient reprendre, mais on a déjà commencé à délester des ergothérapeutes, ce qui rallongera encore le temps d’attente pour ma fille et qui sait si sa physiothérapeute ne sera pas la prochaine.

Et combien d’enfants ont des besoins encore plus grands que ma fille, combien de parents sont complètement désemparés ? Mais eux, personne n’en parle, ce n’est pas accrocheur.

Jasmine Carignan

Éducatrice en CPE

Ville Ste-Catherine