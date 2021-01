Confinement: une mesure jugée nécessaire en Estrie

Alors que le gouvernement Legault a imposé un strict reconfinement à compter de samedi, cette décision est perçue comme une première mesure nécessaire en Estrie.

Ce coup de barre était nécessaire bien qu’il n’endiguera pas le problème, a notamment mentionné un microbiologiste et infectiologue du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

«Les mesures annoncées ne sont pas un coup de baguette magique qui renversera complètement la tendance, mais elles font partie des moyens qui doivent être renforcés afin de briser la chaîne de transmission qui ne cesse de s’accélérer», a ainsi insisté le Dr Alex Carignan.

Selon le spécialiste, les mesures de prévention et de contrôle des infections devront être accrues à la suite du confinement, principalement en milieu hospitalier et dans les écoles où des éclosions risquent de survenir.

Un reconfinement qui n’aura pas d’incidence sur le retour en classe pour les élèves du primaire, qui se fera comme prévu le 11 janvier prochain.

Les enfants devront porter un masque ou un couvre visage dans les corridors, et ceux de 5e et 6e années devront obligatoirement le porter en classe.

En ce qui concerne les écoles secondaires, l’enseignement virtuel est prolongé d’une semaine.

Et pour le syndicat de l’enseignement de l’Estrie, il était essentiel que l’enseignement à distance ne se prolonge pas inutilement.

«Il sera difficile pour les enseignants de livrer aux parents d’ici la fin du mois, un bulletin qui fait réellement état de la progression de leur enfant. L’évaluation à distance est compliquée et nous souhaitons que tout soit mis en œuvre, tant au niveau de la ventilation que des mesures sanitaires, afin de permettre un retour sécuritaire. C’est la seule manière qui nous permettra de pouvoir s’assurer que les enfants ne prennent pas trop de retard et puissent surmonter leurs difficultés d’apprentissage», a insisté Richard Bergevin, président du SEE.

Deux masques seront alors fournis chaque jour aux élèves pour la reprise des activités le 18 janvier.