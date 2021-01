Congélateur brisé: un hôpital doit administrer 800 vaccins en deux heures

Un congélateur dans lequel étaient entreposées des doses du vaccin contre la COVID-19 de Moderna s’est brisé dans un hôpital californien, forçant les employés à administrer les quelque 800 doses en deux heures.

L’équipe de direction du Adventist Health Ukiah Valley Médical Center, dans le comté de Mendocino, a été avisée de la défectuosité lors d’une inspection de sécurité.

Le congélateur était à la température de la pièce et l’alarme qui devait se déclencher lors d’un changement de température n’a pas fonctionné non plus, a expliqué Judson Howe, un employé de l’hôpital, à CNN.

Contrairement au vaccin de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna peut être conservé dans un congélateur ordinaire.

Par contre, à la température ambiante, le vaccin a une durée de conservation d’environ 12 heures, selon M. Howe.

«Notre objectif principal était de s’assurer que chaque dose de vaccin soit mise dans un bras. Nous avons contacté la direction de la santé publique du comté pour les informer de la situation et avec une approche collaborative, nous avons été en mesure d’administrer les 830 vaccins dans un délai de deux heures», a raconté Judson Howe.

Environ 200 doses ont été envoyées au comté afin d’être administrées, 70 sont allées dans des établissements de soins infirmiers et le reste a été réparti dans quatre cliniques, a expliqué le docteur Bessant Parker.

«Comme il s’agissait d’une urgence, nous nous concentrions à vacciner le plus de personnes possible parmi les personnes prioritaires, et puis le reste allait au public général sur une base du premier arrivé, premier servi», a dit le Dr Parker, selon CNN.

L’hôpital a dû refuser d’administrer le vaccin à 200 personnes qui s’étaient présentées.