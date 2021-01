Confinement et couvre-feu pour un mois au Québec

François Legault instaure un couvre-feu de 20h à 5h, un «traitement choc» pour forcer les Québécois à s’isoler chez eux afin de casser la seconde vague de l’épidémie. Les récalcitrants seront passibles d’une amende salée.

Dès samedi et jusqu’au 8 février, il sera interdit de se déplacer hors de son lieu de résidence durant le couvre-feu au Québec, a annoncé mercredi le premier ministre. Les territoires du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James ne seront toutefois pas visés par la nouvelle consigne.

Seuls les déplacements pour les soins de santé, pour des raisons humanitaires ou lorsqu’un travailleur essentiel se rend au boulot seront permis.

Les policiers seront aux aguets et pourront intercepter les citoyens qui s’aventureront à l’extérieur de leur domicile de 20h à 5h, a prévenu François Legault, flanqué de ses deux comparses, le Dr Horacio Arruda et le ministre Christian Dubé.

«La situation est vraiment critique, grave», a-t-il dit, insistant.

Des amendes de 1000$ à 6000$ attendent ceux qui ne se conformeront pas aux nouvelles règles.

Les épiceries devront fermer leurs portes à 19h30 afin de laisser le temps aux employés de rentrer chez eux et aux clients de finaliser leurs emplettes avant la tombée du couvre-feu. Les pharmacies demeureront ouvertes

Et le reconfinement du Québec ne s’arrête pas là. La fermeture des commerces non essentiels se poursuivra pendant quatre semaines. Le gouvernement a été sensible toutefois aux arguments des détaillants et permettra la cueillette à la porte, sans entrer dans les commerces.

Écoles

Après réflexion, le gouvernement opte pour ne pas repousser le retour à l’école des élèves du primaire, qui pourront à nouveau côtoyer leurs compagnons de classe dès lundi prochain. Les petits écoliers devront toutefois suivre des mesures sanitaires plus strictes, comme le port du masque en classe pour les enfants de cinquième et de sixième année.

Les ados du secondaire devront continuer de suivre leurs cours à distance la semaine prochaine, mais seront de retour sur les bancs d’école le 18 janvier. À leur retour à la polyvalente, ils devront porter des masques de procédure en classe.

«Pour moi, c'est la priorité l'école», a fait valoir le premier ministre.

François Legault invite les parents qui le peuvent à garder leurs enfants en bas âge à la maison, mais les garderies resteront tout de même ouvertes pour tous durant ce second confinement.

Le ski permis

Confinés et isolés à la maison durant le couvre-feu, les Québécois pourront tout de même s’adonner à la pratique de sports extérieurs, qui sera désormais limitée à la bulle familiale. Le ski de fond et le ski alpin seront possibles, mais uniquement en journée.