EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

Cas: 86 752 314

Morts: 1 875 320

Rétablis: 48 637 236

ÉTATS-UNIS

Cas: 21 096 436

Morts: 357 620

CANADA

Québec: 217 999 (8488 décès)

Ontario: 197 360 (4730 décès)

Alberta: 106 378 (1168 décès)

Colombie-Britannique: 54 629 (954 décès)

Manitoba: 25 374 (695 décès)

Saskatchewan: 16 520 (165 décès)

Nouvelle-Écosse: 1508 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 662 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 391 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 97

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : 621 011 (16 280 décès)

13h18 | Encore plusieurs questions autour des vaccins contre la COVID-19

Espacement des doses, efficacité contre les nouveaux variants, durée de protection: un deuxième vaccin contre la COVID-19 va être disponible en Europe, celui de Moderna, mais la vaccination pose encore plusieurs questions.

13h11 | Malaise entourant la vaccination des détenus canadiens

Les agents correctionnels ont un «malaise» à voir les détenus immunisés avant les personnes vulnérables, mais surtout avant le personnel infirmier.

Alors que 1200 doses du vaccins Moderna seront administrées à des détenus dans les prisons fédérales, les agents correctionnels ont un «malaise» à voir les détenus immunisés avant les personnes vulnérables, mais surtout avant même le personnel infirmier chargé d’immuniser la population carcérale.

12h30 | Le couvre-feu, une entrave à la liberté?

Un couvre-feu imposé aux Québécois afin de freiner la propagation de la COVID-19 ne violerait pas les droits et libertés prévus aux chartes canadiennes.

12h15 | 11 décès supplémentaires dans la Capitale-Nationale

Le bilan de la COVID-19 se présente en montagnes russes depuis quelques jours dans la Capitale-Nationale.

11h | 2641 nouveaux cas et 47 décès

Le Québec rapporte 2641 cas supplémentaires et 47 décès, portant le total à 217 999 personnes infectées et 8488 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 2508 cas et 62 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 JANVIER 2021

- 217 999 personnes infectées (+2641)

- 8488 décès (+47)

- 1393 personnes hospitalisées (+76)

- 202 personnes aux soins intensifs (+8)

- 184 904 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 4 janvier s’élèvent à 31 470, pour un total de 5 043 270

- 6 221 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 38 984

10h50 | Bruxelles autorise le vaccin contre la COVID Moderna, le deuxième dans l'UE

Bruxelles a autorisé mercredi le vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna, le deuxième à être avalisé dans l'UE, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur Twitter.

10h02 | Un nombre record de doses injectées au Québec

Le Québec accélère finalement la cadence : un nombre record de 6221 doses ont été administrées hier.

Vaccination: 6221 doses de plus dans la journée d'hier



Au total: 38 984 doses administrées au Québec

9h46 | Conditions pénibles au Centre de convalescence du Concorde

Du personnel soignant assigné au Centre de convalescence dédié à la COVID-19 de la Grande Allée, déployé sur trois étages de l’hôtel Le Concorde par le CIUSSS, dénonce leurs conditions qui les exposent à un haut risque de contamination, ainsi que la surcharge de travail qui plonge de nombreux patients dans des conditions inhumaines.

9h34 | Nouveau sommet de décès en 24 heures dans le monde

Plus de 15 700 décès des suites de la COVID-19 ont été enregistrés dans le monde en 24 heures, un record, selon un comptage réalisé mercredi à 11h GMT par l’AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires.

9h33 | Vaccin Pfizer : mise en demeure contre le gouvernement du Québec

Parmi les premiers à recevoir le vaccin de Pfizer contre la COVID-19, des résidents du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman de l’île de Montréal ont envoyé une mise en demeure au gouvernement du Québec, mercredi, pour recevoir leur deuxième dose d’ici 72 heures.

9h20 | Le variant sud-africain de la COVID-19 sur le radar

Les experts s’attendent à l’apparition au Québec du variant sud-africain du coronavirus, qui pourrait donner des maux de tête à la Santé publique s’il se propageait.

9h15 | Soyons prudents: gardons les écoles ouvertes

107 professionnels de la santé appellent dans une lettre ouverte à garder les écoles ouvertes.

8h49 | Les Pays-Bas lancent la vaccination, bons derniers de l'UE

Une soignante a reçu mercredi le premier vaccin contre la COVID-19 aux Pays-Bas, dernier des 27 pays de l'UE à lancer sa campagne de vaccination au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus.

8h42 | Des élèves du primaire toujours privés de tablettes et d’ordinateurs

Alors que la fermeture des écoles risque d’être prolongée au-delà du 11 janvier, tous les élèves du primaire ne peuvent avoir accès à des cours en ligne par manque d’appareils informatiques, malgré les annonces et promesses faites par Québec après les ratés du printemps.

8h30 | Plus de 600 journalistes morts de la COVID

Plus de 600 journalistes sont morts dans le monde à cause de la COVID-19, a alerté cette semaine l'organisation suisse Press Emblem Campaign (PEC), qui demande que les salariés dans le secteur des médias bénéficient d'une vaccination prioritaire.

6h24 | Angleterre: trois nouveaux cas de COVID à Manchester City

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City, le gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et un membre de l'encadrement, a annoncé le club mercredi.

6h08 | Le Québec vers un couvre-feu

Un reconfinement sévère de trois ou quatre semaines attend les Québécois. À moins d’un revirement, le gouvernement Legault imposera même un couvre-feu aux citoyens dès samedi.

5h15 | COVID-19: nouvelle réunion du régulateur européen sur le vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est réunie mercredi, pour la deuxième fois cette semaine, afin de prendre une décision au sujet de l'autorisation du vaccin Moderna contre le coronavirus, alors que la lenteur du processus de vaccination dans les pays de l'UE est de plus en plus critiquée.

5h | Ces grands oubliés de la pandémie

Partout dans les médias, on entend parler des enfants qui, selon les experts, sont les grands sacrifiés de cette pandémie. Et ce n’est pas tout à fait faux... Tous les enfants qui n’ont pas la chance de vivre dans un milieu de vie sain et sécuritaire payent assurément la bêtise de ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires.

3h34 | La Chine assure que les négociations avec l'OMS se poursuivent

La Chine a indiqué mercredi que les négociations se poursuivaient avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors qu'une équipe qui devait enquêter sur l'origine de la pandémie ne dispose toujours pas de tous les visas nécessaires.

1h00 | Des parents angoissent déjà sur l’école à la maison

Plusieurs parents admettent avoir pleuré mardi matin quand ils ont appris qu’ils devront sans doute recommencer à concilier télétravail et encadrement de l’école à la maison pendant des semaines.

0h00 | Les douaniers impuissants à faire respecter la quarantaine

Les douaniers ne sont pas en mesure de faire respecter la quarantaine de 14 jours imposée aux voyageurs à leur retour au pays, déplore leur syndicat.

0h00 | Deuxième confinement total: des milliers de mises à pied à prévoir

En imposant un deuxième confinement total à plusieurs secteurs économiques, dont le commerce de détail, la construction et le manufacturier, le gouvernement forcera les entreprises à mettre à pied des milliers de travailleurs dans les prochaines semaines.