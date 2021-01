Le propriétaire des chiens agressifs de Potton reconnait sa culpabilité

Le propriétaire des chiens qui avaient sauvagement attaqué une joggeuse à Potton, en Estrie, a reconnu sa culpabilité mercredi au palais de justice de Granby.

En mars 2019, les chiens d'Alan Barnes avaient violemment attaqué Dominique Alain, s'acharnant sur elle pendant plusieurs minutes et lui causant d'importantes blessures.

L'homme avait été arrêté après des mois d'enquête, en septembre 2019, avant de finalement être accusé de négligence criminelle deux mois plus tard.

Les avocats des deux parties ont suggéré au juge Charles Ouellet d’imposer une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour, le tout assorti d’une probation de 3 ans et de 240 heures de travaux communautaires.

Pour Dominique Alain, il s’agit d’un réel soulagement. «C'est un gros morceau pour moi dans le cheminement que je dois vivre. Donc, je passe maintenant à une autre étape.»

La femme de 57 ans espérait depuis longtemps ce plaidoyer de culpabilité. Depuis l’attaque, elle a dû subir 13 opérations pour retrouver une certaine mobilité, mais sa vie ne sera plus jamais comme avant.

Elle a tenu à le signifier au juge en lui lisant une lettre qu’elle a écrite.

«Je dois faire un deuil sur ce que j'étais: forte physiquement, un beau corps en santé, sûr de moi, habile dans les sports que je faisais, le vélo de montagne, le ski, la course à pied et plus. Lorsque Barnes aura terminé ses quelques mois d'emprisonnement, il retournera à sa vie normale; rien n'aura changé pour lui, tandis que moi, je vais devoir vivre avec des douleurs chroniques et des troubles psychologiques pour le restant de ma vie», a-t-elle dit.

Le juge s'est montré sensible aux propos de Mme Alain. Il a choisi de prendre la cause en délibéré jusqu'à jeudi.