L’importance des connaissances générales enseignées à l’école

(Réponse à Thalia, 17 ans, étudiante à l’Université d’Ottawa) Notre système scolaire est archaïque

J’ai lu en date du 30 novembre, un article écrit par une jeune de 17 ans, étudiante à l’Université d’Ottawa, dans lequel elle reproche au système éducatif d’histoire de ne parler que du XVI et XVIIe siècle en classe au lieu de nous parler des gouvernements actuels, de la réalité d’aujourd’hui et comment gérer les conflits et discerner le vrai du faux , l’opinion du fait, etc. Alors je me permets de lui répondre à travers ce même moyen de communication.

Ma chère Thalia,

Si je me permets d’abord de te tutoyer, c’est parce que je te parle comme j’aurais répondu à ma propre fille qui me présente les frustrations qu’elle aurait vécues avec ses cours à l’école.

Le rôle de l’école est non de te bourrer la tête de connaissances inutiles, mais de te mettre au courant de ce qui s’est passé avant ta naissance.

Comprendre l’Histoire

Le cours d’histoire n’est surtout pas un bourrage de cerveau de faits inutiles, mais une description de la vie passée. Ce qui s’est déroulé aux siècles passés a une importance primordiale pour comprendre notre évolution dans le temps et ce que l’être humain a pu accomplir depuis et à travers les siècles.

On comprend alors pourquoi il y a eu des guerres entre les peuples qui ont causé des famines, des exodes vers d’autres terres et on devient plus tolérant et moins concentré sur notre petit monde d’aujourd’hui.

Comprendre et se demander pourquoi il y a encore des guerres et pourquoi l’être humain n’a pas trouvé de solution à tout ça.

Tu ne te souviendras peut-être que d’une parcelle des dates ou des informations que tu auras apprises, mais tu te souviendras de l’essentiel. À moins d’aller plus en profondeurs pour un intérêt personnel et en faire une carrière.

Je pourrais t’assurer, pour l’avoir vécu, qu’il est très compliqué d’aller chercher certaines informations plus tard dans la vie, dans des livres, des bibliothèques et même sur internet. Si on parle des siècles passés, des dynasties qui ont existé et qui ont disparu, et les raisons de leur disparition, tec . Il y en a tellement et le temps manque avec toutes les obligations à faire dans la vie de tous les jours. La base de la connaissance générale que tu apprends à l’école est un plus qui enrichit notre être et notre vision du monde en général.

La vie est un éternel apprentissage

On comprend mieux à travers l’histoire du monde ce qui se passe dans la vie de tous les jours et pouvons mieux comprendre tout ce qui touche notre présent et comment nous en sommes arrivés là.

La vision de la vie après, en adulte, ne dépend que de chacun. Tout ce que tu mentionnes sur les informations médiatiques, les guerres existantes de nos jours, les problèmes du monde qui nous entoure et enfin tous nos droits et comment discerner le vrai du faux, t’appartiens.

L’école n’est pas là pour seulement te préparer à la vie, mais surtout pour t’en donner les outils, de connaissances générales et de jugement personnel.

On ne peut vivre aujourd’hui sans avoir un œil sur le passé et comprendre pourquoi les choses étaient comme elles étaient.

Les philosophes anciens nous donnent encore les meilleures leçons de vie. Ce sont des maîtres.

On ne sait pas tout. On ne saura jamais tout. La vie est un éternel apprentissage et on en apprend toujours, à tous les jours et à tous les âges.

Vu que tout change si vite et continuellement. On devrait alors refaire nos livres d’histoire à tous les ans et augmenter nos pages jusqu’à l’infini, puisque la vie continue et qu’il y a toujours du nouveau à apprendre et connaître.

Profite donc de ces années d’apprentissage qui s’offrent à toi, puisque tu auras tout le temps pour vivre les problèmes de tous les jours et que la vie même t’apprendra avec chaque expérience que tu vivras.

Bonne chance et ne décroche surtout pas !!

Claudine Tewfik