Une livreuse vole son bébé chien

Une femme qui venait livrer de la nourriture dans une maison du Michigan en a profité pour voler le chiot d’une jeune femme. Toute la scène a été captée en vidéo.

Sur les images, on peut voir la suspecte déposer le sac de nourriture, flatter le chiot de huit semaines et finalement s’en emparer.

«J’imagine qu’elle voulait voir si le chien était méchant ou non. On la voit prendre le chien et l’emmener directement dans sa voiture», raconte Ashley Swinton, la propriétaire légitime de l’animal.

Les enquêteurs ont pu rapidement entamer leur enquête grâce aux images des caméras de surveillance. Avec la collaboration de son employeur, ils ont retrouvé la livreuse.

«Elle a admis avoir volé le chien. J’ai récupéré le chien sur place, toujours en bonne santé et heureux de retourner à la maison», explique le détective Brian Price de la police de Warren.

Il y avait des enfants dans la résidence de la suspecte. On leur avait fait croire que le chiot était un cadeau de Noël.