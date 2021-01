Vaccin Pfizer : mise en demeure contre le gouvernement du Québec

Parmi les premiers à recevoir le vaccin de Pfizer contre la COVID-19, des résidents du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman de l’île de Montréal ont envoyé une mise en demeure au gouvernement du Québec, mercredi, pour recevoir leur deuxième dose d’ici 72 heures.

Représentés par le célèbre avocat Julius Grey, ils affirment qu’ils ont accepté d’être parmi les premiers vaccinés au Québec «uniquement sur la base qu'ils recevraient les deux doses nécessaires, selon les instructions de Pfizer», peut-on lire dans leur mise en demeure obtenue par l’Agence QMI.

Or, ils craignent que le changement d’approche du gouvernement de François Legault, qui privilégie désormais la vaccination du plus grand nombre possible de gens avec une première dose, au lieu de conserver ces fioles pour donner la deuxième dose à ceux qui l’ont déjà reçu. Ils disent que les rendez-vous pour recevoir la deuxième dose ont donc été annulés.

«Quand les gens ont accepté de signer, on leur a dit qu’ils auraient les deux doses du vaccin. Maintenant, ils ont changé d’avis. Il est injuste de changer de position à mi-chemin, mais également, il n’est possiblement pas indiqué de ne pas vacciner deux fois. Je pense que Pfizer n’a pas fait de recherche à ce sujet. Moderna l’a fait et l’immunité est moindre», a plaidé Me Julius Grey en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Le changement de protocole après l’administration de la première dose constitue un bris de contrat ou un changement inacceptable des décisions gouvernementales alors que les citoyens se basaient sur la première directive pour consentir à la vaccination. Nous vous demandons donc de leur délivrer les doses nécessaires pour leur deuxième vaccination dans les 72 heures à venir», affirme la mise en demeure.

Si le gouvernement ne répond pas à leur demande, ces plaignants comptent intenter une poursuite en justice.

Ils soutiennent que le report de la deuxième dose du vaccin de Pfizer constitue une «approche dangereuse».

«Il existe des preuves médicales indiquant qu'une seule dose est insuffisante, contreproductive, et augmente le risque d'être infecté par le Covid-19. Ce que vous faites crée un danger important pour nos clients qui ne veulent pas supporter ce risque», selon la mise en demeure.