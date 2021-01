«À vos affaires»: l’économie simplifiée avec Pierre-Olivier Zappa

Les chiffres ne sont pas votre tasse de thé et les rapports d’impôts vous donnent des maux de tête? Pierre-Olivier Zappa a longtemps été comme vous. Ce qui ne l’empêchera pas de prendre la barre du nouveau magazine économique «À vos affaires», à LCN, dès le lundi 11 janvier.

Présentée en direct du lundi au vendredi, à 18 h 30, cette nouvelle émission décortiquera l’actualité économique et ses impacts dans le quotidien des Québécois.

«Longtemps, comme citoyen, l’économie ne m’a pas intéressé et m’a fait peur. Mais, plus on comprend l’économie, plus on comprend les options qui s’offrent à nous. Je veux donc rendre ça agréable, intéressant et accessible», mentionne Pierre-Olivier Zappa.

Interactif

Placements, impôts, marchés boursiers, programmes gouvernementaux (et leur adaptation aux conséquences de la COVID), mouvements au sein des grandes entreprises, courants sociaux (comme le télétravail), transformations numériques (on estime que plusieurs emplois qu’occuperont les générations futures n’existent pas encore): comment ces réalités parfois floues pour le commun des mortels affectent-elles nos vies?

«À vos affaires» décortiquera tous ces enjeux, en allant au-delà des chiffres et des mathématiques.

«Le mandat est vraiment de se pencher sur les préoccupations, les inquiétudes et les questions du public, en abordant une foule d’affaires, d’où le titre de l’émission, explique Pierre-Olivier Zappa. Des affaires qui concernent l’économie, les finances personnelles, les décisions qu’on prend au quotidien. Je crois que la pandémie a mis en lumière le besoin d'avoir accès à une information fiable et précise, en temps réel.»

Le journaliste, qu’on a vu manipuler avec brio la carte interactive des États américains lors des élections chez nos voisins du Sud, le 3 novembre dernier, mettra largement à profit ce type d’outil pour «À vos affaires», dans un studio spécialement aménagé.

La tribune sera ponctuée d’interventions d’experts invités (virtuelles pour l’instant) et de reportages exclusifs. Le public pourra également poser ses questions en direct.

«Les gens ont des questions et sont à la recherche de sources fiables. Ce format nous permettra de prendre le temps d’y répondre.»

«Erreur sur la personne?»

Pierre-Olivier Zappa se distingue actuellement par ses analyses économiques aux bulletins d’information de TVA Nouvelles.

Et, pourtant, rien, il y a quelques années, n’indiquait que ce diplômé à la maîtrise en communication politique, ex-enseignant au secondaire dans une école défavorisée de Longueuil, qui a aussi travaillé comme auxiliaire de recherche à l’UQÀM, conseiller spécial à l’UNESCO et dans le milieu des relations publiques, serait un jour appelé à décortiquer l’économie à la télévision. À lui seul, le jeune homme de 33 ans est la preuve que la finance touche tout le monde.

«J’ai toujours été très intéressé par la science politique et, bien honnêtement, quand mes patrons à TVA m’ont confié le mandat de couvrir l’économie, je leur ai demandé d’où leur venait cette idée-là. Je ne connaissais rien à l’économie, et je trouvais que l’économie, c’était plate! (rires) Les dernières pages du journal que je lisais étaient celles de l’économie... si j’avais le temps de les lire. Je leur ai dit qu’ils faisaient erreur sur la personne!»

«Et heureusement, ç’a été la plus belle décision pour moi. Parce que j’ai découvert que l’économie a un impact sur le quotidien des gens. Je suis devenu un passionné d’économie, parce que je me suis rendu compte qu’elle est partout. Maintenant, les pages économiques sont les premières que je lis dans le journal!», complète en riant celui qui œuvre au Groupe TVA depuis huit ans.

«À vos affaires», du lundi au vendredi, à 18 h 30, à LCN, dès le 11 janvier.