COVID-19: des organismes se mobilisent pour soutenir les itinérants autochtones

Des organismes communautaires ont uni leurs forces pour faire face à l’éclosion de la COVID-19 chez itinérants autochtones

La Maison Old Brewery, Projets Autochtones du Québec (PAQ) et le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal se sont adaptés à la nouvelle réalité, où 80% des itinérants autochtones dépistes ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19.

Avec l’appui du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, les trois organismes ont réaménagé les locaux de l’ancien hôpital Royal Victoria en une zone rouge «facilement accessible».

Ainsi, quelque 87 places ont été dégagées pour être mises à la disposition des itinérants, dont 61 places en zone rouge, outre le soutien infirmier, médical et psychologique offert sur place.

«Dès qu'on a saisi l'ampleur de l'éclosion, la solidarité au sein et envers la communauté autochtone s'est rapidement manifestée», a indiqué Heather Johnston, directrice générale de Projets Autochtones du Québec, par communiqué.

«En quelques jours, nous avons ouvert un espace de confinement adapté aux besoins des personnes autochtones et doté de visages familiers», a ajouté Mme Johnston.

Une action concertée et coordonnée est nécessaire pour faire face aux défis de l’itinérance de populations pauvres, selon le président et chef de direction de la Mission Old Brewery, James Hughes.

«La Mission Old Brewery a beaucoup à apprendre d'organisations comme PAQ et le RÉSEAU pour répondre aux besoins uniques des personnes autochtones en situation d'itinérance», a soutenu M. Hughes.