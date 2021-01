Vaccination: Trudeau promet plus de doses aux provinces

La quantité de doses expédiées aux provinces par le gouvernement fédéral devrait augmenter dans les semaines à venir, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau, jeudi soir, à ses homologues des provinces, selon une source fédérale.

Au cours de l’appel hebdomadaire avec les autres premiers ministres, M. Trudeau les a aussi invités à communiquer si ils ont des besoins pour de l'aide supplémentaire de la part de la Croix-Rouge et des Forces armées canadiennes.

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau s’était dit «frustré» de constater que des doses tardaient à être administrées aux citoyens de différentes provinces. Au Québec, par exemple, 48 632 personnes avaient reçu une première injection en date de mercredi alors qu’Ottawa avait envoyé un peu plus de 88 000 doses.

«On ne veut pas voir des vaccins dans des congélateurs. On veut les voir dans les bras des Canadiens vulnérables», avait lancé le premier ministre fédéral, mardi, durant sa première conférence de presse de la nouvelle année.

Selon le «Globe and Mail», M. Trudeau a reconnu depuis que le fait de s’être dit «frustré» n’avait pas été «utile».

Chose certaine, le premier ministre du Québec, François Legault, n'a pas digéré les remarques de M. Trudeau.

«On pourrait vacciner quatre fois plus de personnes que ce qu’on fait actuellement, mais on n’a pas assez de doses», a-t-il rétorqué mercredi en pressant Ottawa d'appuyer sur l’accélérateur avec l'envoi de plus grosses livraisons.

«Je veux passer un message très clair à Justin Trudeau: au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD et sur les vaccins, qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins et qu’il s’occupe de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada», a ajouté M. Legault.

Rappelons que le Québec a récemment changé son approche pour l’administration des doses des vaccins de Pfizer et de Moderna. Au départ, on gardait en banque un certain nombre de doses afin d’être assuré de pouvoir donner le vaccin de rappel, à 21 ou 28 jours d’intervalle, aux premières personnes inoculées. On y a depuis renoncé pour distribuer une première dose au plus grand nombre de personnes possible.

L’Ontario, à l'instar du Québec, souhaite recevoir des doses plus nombreuses du fédéral.

«Nous allons manquer de vaccins bientôt», a dit le premier ministre de la province, Doug Ford. Il a du même souffle reconnu qu’Ottawa faisait tout en son possible pour envoyer davantage de doses.

L’Ontario est la province qui a administré le plus grand nombre de doses – soit 85 450 en date de jeudi 17 h –, mais elle en a aussi reçu plus que le Québec.

De nouvelles livraisons sont attendues vendredi. D'ici la fin janvier, Ottawa estime que ce seront 1,2 million de doses qui seront arrivées en sol canadien.