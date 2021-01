Quatre jours après la découverte de la fillette de Laval qui a été retrouvée dans un état lamentable, dont le décès fait l’objet d’une enquête policière, cette triste histoire ravive de douloureux souvenirs chez la famille de la petite martyre de Granby, décédée le 29 avril 2019, elle aussi, à 7 ans.

La grand-mère de la fillette de Granby dont on ne peut dévoiler l’identité a fait parvenir à TVA Nouvelles ceci:

«Ils disaient la même chose pour la petite martyre de Granby. Elle était folle, elle avait des troubles de comportement, elle volait des lunchs... alors qu'en réalité, elle était très intelligente. Elle était en mode survie. Elle criait à l'aide... Mais tout le monde préférait croire le père et la belle-mère», écrit la grand-maman.

«Cette enfant a souffert le martyre. Tout ça aurait pu être évité si la DPJ avait ouvert les yeux et fait sa job. Mais non, plus facile de fermer les yeux devant l'évidence. Il est plus que temps de faire un gros ménage à la DPJ, pour ne pas dire passer un tsunami dans la DPJ», poursuit-elle.

«Une enfant de 7 ans qui a des problèmes de comportement à ce point et que d'habitude elle n'en avait pas, il faut en trouver la raison. Dans le cas de ma petite-fille, tout comme dans le cas de cette autre petite enfant martyre, les problèmes de comportement venaient de la maltraitance et non pas d'un caprice soudain», croit-elle.

«Les intervenants de la DPJ doivent être mieux qualifiés et outillés pour le découvrir. Mais surtout, ils doivent rencontrer l'enfant et être très ouverts à tout ce que l'enfant leur dit», termine la grand-mère de la jeune victime de Granby.