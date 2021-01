EN DIRECT | Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies de plusieurs manières.

DERNIER BILAN 13h15

PLANÉTAIRE

Cas: 87 541 542

Morts: 1 889 952

Rétablis: 48 938 389

ÉTATS-UNIS

Cas: 21 354 027

Morts: 361 453

CANADA

Québec: 220 518 (8562 décès)

Ontario: 204 145 (4856 décès)

Alberta: 106 378 (1168 décès)

Colombie-Britannique: 54 629 (954 décès)

Manitoba: 25 541 (705 décès)

Saskatchewan: 16 520 (174 décès)

Nouvelle-Écosse: 1508 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 693 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 391 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 97

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : 630 799 (16 499 décès)

NOUVELLES

13h17 | Pas facile d'obtenir un test COVID dans le Sud

Alors qu’entrait en vigueur jeudi l’obligation pour les voyageurs d’obtenir un test de COVID-19 négatif pour rentrer au pays, des Québécois qui se trouvent dans le Sud peinent à se faire dépister.

13h05 | Les zones grises du couvre-feu

Le couvre-feu sera effectif à partir de ce samedi jusqu'au 8 février. Certaines règles ont été annoncées, mais il reste encore des zones grises entourant l'application de cette annonce.

13h | Les gens devront prouver qu’ils ont le droit de circuler durant le couvre-feu

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, explique en pratique ce qui sera exigé des corps de police pour faire respecter les consignes du couvre-feu.

12h37 | L'OMS appelle l'Europe à davantage d'efforts, éclosions de la variante en France

L'OMS a appelé jeudi l'Europe à réagir davantage face à la «situation alarmante» créée par la nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus, tandis que deux clusters à risque ont été détectés en France.

11h05 | L’Ontario accumule les tristes records

L’Ontario a fracassé son record quotidien avec 3519 nouveaux cas et 89 morts attribués à la COVID-19, jeudi, tandis que le gouvernement de Doug Ford songe à mettre en place un couvre-feu comme au Québec.

AFP

11h | Le Québec compte 2519 nouveaux cas et 74 décès

Le Québec rapporte 2519 cas supplémentaires et 74 décès, portant le total à 220 518 personnes infectées et 8562 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 2641 cas et 47 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 JANVIER 2021

- 220 518 personnes infectées (+2519)

- 8562 décès (+74)

- 1380 personnes hospitalisées (-13)

- 202 personnes aux soins intensifs (-)

- 186 996 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 5 janvier s’élèvent à 34 857, pour un total de 5 078 127

- 9960 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 48 632

10h09 | La possibilité de débordement à Montréal est «réelle»

Pour une première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le risque de voir les hôpitaux du Grand Montréal déborder est maintenant «réel».

Photo Adobe Stock

9h56 | Cégeps et universités: l’enseignement à distance se poursuit

Le couvre-feu annoncé mercredi par le premier ministre n'apportera aucun changement d'ici le 8 février prochain pour les étudiants des cégeps et des universités.

9h37 | Confinement et couvre-feu: «un électrochoc avec une batterie d’un volt»

L’annonce du «traitement-choc» du gouvernement Legault pour ralentir la propagation de la COVID-19 au Québec suscite de vives réactions de parts et d’autres.

8h53 | Près de 10 000 personnes vaccinées mercredi

Le Québec a vacciné près de 10 000 personnes contre la COVID-19 dans les dernières 24 heures, un record en une journée.

Ainsi, depuis hier, 9960 personnes ont été inoculées. Ce sont maintenant 48 632 individus qui ont reçu le vaccin depuis le début de la campagne de vaccination.

8h45 | Confinement et couvre-feu: tout savoir sur les nouvelles mesures

Aux grands maux, les grands moyens. Dès samedi, le gouvernement Legault impose un couvre-feu jusqu’au 8 février. De nouvelles mesures sanitaires et des amendes seront aussi en vigueur.

Voyez la liste complète de ce qui sera permis ou interdit au cours des prochaines semaines en cliquant sur notre lien.

8h30 | Variant du coronavirus: l'Europe doit «faire plus» face à «une situation alarmante», selon l'OMS

L'Europe doit «faire plus» face à «une situation alarmante», en raison de la circulation dans la région d'une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus, d'abord décelée au Royaume-Uni, a appelé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

7h57 | Couvre-feu au Québec: les stations de ski soulagées

Bien que le ski de soirée soit sacrifié, les stations de la province sont soulagées de demeurer ouvertes durant le «traitement-choc» au Québec.

Photo Stevens Leblanc

7h37 | Peu d’espoir pour les restaurateurs et tenanciers

La lumière au bout du tunnel s’éloigne de plus en plus pour des propriétaires de bars et de restaurants qui ne peuvent plus recevoir de clients depuis presque 100 jours.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

7h19 | Nouvelles mesures sanitaires: les usines et les chantiers tous jugés essentiels

«On laisse aux employeurs le soin de décider et ça nous inquiète. On aurait préféré des règles claires», a laissé tomber le président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Daniel Boyer, peu de temps après l’annonce du gouvernement, mercredi.

Photo Chantal Poirier

6h50 | Couvre-feu: des Québécois acceptent le «traitement-choc» de Québec

Des Québécois se résignent à encaisser le « traitement-choc » exigé par le gouvernement, même si certains craignent qu’il ne suffise pas à casser la deuxième vague de COVID-19 une fois pour toutes.

6h18 | Des snowbirds profitent du soleil... et du vaccin en Floride

Pendant que la vaccination contre la COVID-19 peine à prendre son élan au Québec pour les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé, des snowbirds, en Floride, sont déjà immunisés contre le virus.

5h52 | L'Espagne serre la vis mais exclut un confinement généralisé

L'Espagne, dont les régions ont annoncé un durcissement local des mesures anti-Covid-19, continue d'exclure un confinement généralisé malgré une sévère hausse des cas à attendre dans les prochaines semaines, a annoncé jeudi le ministre de la Santé.

5h30 | Les hôpitaux britanniques au bord de la crise

Les hôpitaux britanniques, confrontés à un afflux de patients atteints du nouveau coronavirus, approchent de la saturation, au point de chercher des lits disponibles dans les maisons de retraites, a averti jeudi un responsable de services hospitaliers.

4h37 | L'Europe doit «faire plus» face à «une situation alarmante»

L'Europe doit «faire plus» face à «une situation alarmante», en raison de la circulation dans la région d'une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus, d'abord décélée au Royaume-Uni, a appelé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

3h37 | État d'urgence déclaré pour Tokyo et sa grande banlieue

Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré jeudi un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue pour un mois face à la pandémie, alors que l'archipel nippon et en particulier sa capitale enregistrent des records de contamination.

AFP

2h41 | Bayer va coopérer avec l'Allemand CureVac pour développer son vaccin

Le géant de la chimie-pharmacie Bayer a annoncé jeudi un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique allemand Curevac pour le soutenir dans le développement de son vaccin contre le Covid-19 actuellement en dernière phase d'essai clinique.