Il manque de solidarité entre les générations

Rarement, une population ne s’est sentie à ce point confrontée à des décisions politiques ou de santé publique aussi drastiques privilégiant le bien du plus grand nombre, et ce, au détriment des « libertés individuelles ».

En réalité, cela est interprété par une partie de la population comme la volonté de nos gouvernements de choisir de protéger une catégorie de citoyens plus vulnérables face à la pandémie : les personnes âgées.

Un système qui a échoué

Car si on se fie aux statistiques, les personnes âgées vivant en milieu collectif ne constituaient que 19 % des personnes touchées, mais correspondaient à plus de 80 % des décès, lors de la première vague. Mais comme l’idée qu’on se fait trop souvent de la vie des personnes vivant en CHSLD n’est guère enviable – c’est ce que les médias nous présentent depuis plusieurs années –, on en est venu à supposer que beaucoup de ces personnes sont déjà très malades ou ne demanderaient qu’à mourir. Notre rapport à la vieillesse est un symbole révélateur de notre « faillite humaine collective ».

Ce qu’on déplore par ailleurs, c’est l’assentiment du gouvernement à faire porter à toute une population l’échec de notre système de santé. Nous payons aujourd’hui le prix d’années de sous-investissement en santé publique et en prévention des maladies. Ce qui fait que, dans l’éventualité d’un point de rupture, le « protocole national de priorisation pour l’accès aux soins intensifs en contexte de pandémie » prévoit que les patients présentant les meilleures chances de survie et ayant le plus d’expériences de vie significatives devant eux seront priorisés.

Ainsi, les personnes âgées auront inévitablement moins de chances d’être sélectionnées et donc plus de risques de mourir de toute façon. Mais c’est faire abstraction des drames vécus par tous ceux, jeunes ou vieux, qui, faute de suivis ou d’accès aux soins, risquent d’être aussi confrontés à la mort.

D’autres voient dans cette limite imposée à leurs libertés une menace importante à leur santé mentale et la mise en péril de l’avenir de toute une génération, une génération dont la « technoscience » a préparé les esprits à des idéaux étrangers à la cause humaniste.

À tout cela s’ajoute l’absence de « scènes catastrophiques ». Le cinéma et les médias nous ont habitués à pire ! Après tout, on est encore loin des débordements auxquels ont dû faire face certains pays.

L’âgisme

Pour les gens de ma génération, qui sommes davantage menacés par cette pandémie, le moins qu’on puisse dire c’est que nous y percevons un manque de solidarité intergénérationnelle, la manifestation de l’âgisme qui, depuis plusieurs années, ne cesse de prendre de l’ampleur dans l’ensemble de la société ; un âgisme qui, jusqu’à maintenant, était particulièrement observable dans les milieux de travail et au cœur de l’organisation d’un système de soins centré non pas sur la prévention et la préservation de la santé pour tous, mais sur des avancées scientifiques et technologiques en médecine qui bénéficient surtout à une minorité, et ce, à des coûts exorbitants.

Mais au final, pourquoi les mesures de confinement ne portent-elles pas leurs fruits ? Tout simplement parce qu’une partie de la population ne les respecte pas, parce qu’elle ne se sent pas concernée et qu’aucune mesure coercitive n’est mise en place afin de sévir contre ceux qui mettent la vie des autres en danger. Or, ce qui fonde la solidarité, c’est d’abord l’exigence de justice et d’équité. C’est à ce prix que nous pourrons préserver le lien social qui nous fonde.

Ginette Lapierre, retraitée, 66 ans, Montréal