La fermeture d’un pipeline pourrait faire exploser les prix à la pompe ici

Les prix de l’essence à la pompe pourraient exploser au Québec et en Ontario ce printemps si la fermeture du pipeline Enbridge Line 5 au Michigan va de l’avant.

Cette infrastructure répond à la moitié des besoins en pétrole brut des deux provinces.

Cette canalisation transporte du pétrole de l'Ouest canadien à travers les États américains des Grands Lacs jusqu'en Ontario, où une grande partie du brut est transformée en essence et en d’autres carburants avant que le reste ne soit expédié via la canalisation 9 aux raffineries du Québec.

La Chambre de commerce du Canada ne cache pas son inquiétude devant cette fermeture prévue en mai prochain, laquelle pourrait faire grimper le prix à la pompe au Québec et en Ontario.

Selon le «Globe and Mail», des discussions sont en cours avec Washington, à l’aube de l’arrivée du nouveau président démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain.

Au Québec, le pétrole provenant de la canalisation 9 – à partir de la canalisation 5 – fournit 40 % à 50 % du pétrole brut utilisé par ses raffineries.

Sans ce pipeline, l’Ontario serait pour sa part privé d’environ 45 % de ses besoins en pétrole brut, d’après Enbridge. Ce pétrole sert à produire de l’essence et du diesel, ainsi que l’ensemble du kérosène utilisé à l’Aéroport international Pearson de Toronto.

Le Québec et l’Ontario pourraient être forcés d’importer plus de pétrole par train, camion ou bateau.

Les conséquences économiques ne seraient pas non plus négligeables pour l’Alberta et la Saskatchewan.

Le pipeline Enbridge Line 5 traverse notamment le détroit de Mackinac, au Michigan, où l’on craint des déversements. En novembre dernier, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a annoncé qu'elle révoquerait cette servitude accordée en 1953 pour éviter tout risque de catastrophe environnementale.

«Cela a des ramifications très graves, a déclaré Joe Comartin, consul général du gouvernement canadien à Detroit, selon le «Globe», ajoutant que la section du pipeline sous la voie navigable avait reçu l’an dernier un «bilan de santé propre» des autorités américaines.