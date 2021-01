Le chanteur de Jamiroquai pris pour un émeutier

Le chanteur du groupe de musique anglais Jamiroquai, Jay Kay, que certains pensaient avoir reconnu sous les traits d'un manifestant pro-Trump ayant envahi le Capitole, a expliqué jeudi qu'il n'était pas cet homme coiffé d'une toque en fourrure immortalisé par les photographes.

«Bonjour tout le monde!», a dit le chanteur de 51 ans dans une vidéo postée sur Twitter. «Certains d'entre vous pensent peut-être m'avoir vu à Washington la nuit dernière, mais je n'étais pas avec tous ces tarés», ajoute-t-il.

Sur les réseaux sociaux, certains se sont amusés de la ressemblance entre Jay Kay, amateur de couvre-chefs loufoques, et le manifestant déguisé, en réalité un membre du mouvement conspirationniste d'extrême droite QAnon connu sous le pseudonyme de «Yellowstone Wolf». Celui-ci a pénétré dans le Capitole, le visage peinturluré et portant une impressionnante coiffe à cornes et fourrure, marquant les esprits.

«J'adore le couvre-chef, mais je ne suis pas sûr que ce soit mon genre de fréquentations», a écrit Jay Kay sur Twitter.