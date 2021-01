L’Ontario accumule de tristes records

L’Ontario a fracassé son record quotidien avec 3519 nouveaux cas et 89 morts attribués à la COVID-19, jeudi, tandis que le gouvernement de Doug Ford songe à mettre en place un couvre-feu comme au Québec.

Les autorités ontariennes ont enregistré 204 145 personnes infectées par ce coronavirus depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 4856 personnes ont perdu la vie, dont un record de 89 personnes comptabilisées jeudi. La précédente marque avait été signalée le 30 avril (86 décès), en pleine première vague.

Quant au nombre de cas quotidiens, le précédent record date de samedi (3363 cas).

Côté hospitalisation, c’est aussi un record avec 1472 personnes qui occupent un lit dans un centre hospitalier ontarien à cause de la COVID-19, dont 263 qui sont aux soins intensifs et 242 qui ont besoin de ventilateurs.

Quelque 65 800 tests de dépistage ont été effectués depuis mercredi.

Commentant la nouvelle, la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliot, a rappelé qu’il était conseillé à tous «de rester à la maison autant que possible et de limiter les déplacements à l'extérieur aux nécessités».

Selon les données de jeudi, la région de Toronto est le principal foyer d’éclosion avec 891 nouveaux cas. Puis, suivent les régions de Peel (568 cas), York (457), Windsor-Essex (208), Waterloo (175) et Durham (174).

Pas de répit au Québec

Au lendemain de l’annonce d’un couvre-feu en vigueur dès samedi, les autorités québécoises ont rapporté jeudi 2519 cas supplémentaires et 74 décès, portant le total à 220 518 personnes infectées et 8562 morts depuis le début de la pandémie.

Les laboratoires de la province ont testé 32 857 personnes et 9960 doses de vaccin ont été administrées, portant le total à 48 632.

«Avec l’arrivée des vaccins Moderna, la vaccination s’accélère au Québec», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, rappelant l’objectif de la province qui est d’administrer une première dose à 250 000 personnes d’ici le 8 février.

«Notre bataille contre le virus n’est pas terminée, mais le vaccin nous donne de l’espoir pour les prochaines semaines», a-t-il fait savoir.

D’un océan à l’autre, le Canada a comptabilisé 635 134 personnes infectées, dont 16 579 pertes de vie. Rien que jeudi, on parle de 8343 nouveaux cas. L’Alberta (968), la Colombie-Britannique (761), la Saskatchewan (334), le Manitoba (208) ou le Nouveau-Brunswick (24) font partie des provinces qui ont compté de nouveaux cas «À l’échelle nationale, les taux d’infection demeurent les plus élevés chez les personnes âgées de 80 ans et plus qui sont les plus susceptibles de subir des conséquences graves», a fait savoir l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam.

Elle a aussi insisté sur l’incidence de la pandémie sur le milieu hospitalier, soutenant que des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées.

«À l’échelle nationale, on enregistre toujours une hausse des hospitalisations et des décès, qui ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l’augmentation de la transmission de la maladie», a-t-elle dit.

En l’occurrence, les données provinciales et territoriales indiquent qu’en moyenne 4085 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans des hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 31 décembre 2020 au 6 janvier 2021), dont 767 se trouvaient dans des unités de soins intensifs.

La situation au Canada:

Québec: 220 518 (8562 décès)

Ontario: 204 145 (4856 décès)

Alberta: 108 469 (1217 décès)

Colombie-Britannique: 56 015 (970 décès)

Manitoba: 25 742 (717 décès)

Saskatchewan: 17 138 (177 décès)

Nouvelle-Écosse: 1524 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 717 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102

Yukon: 69 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total: 635 134 (16 579 décès)