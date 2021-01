Près de 10 000 personnes vaccinées mercredi

Le Québec a vacciné près de 10 000 personnes contre la COVID-19 dans les dernières 24 heures, un record en une journée.

Ainsi, depuis hier, 9960 personnes ont été inoculées. Ce sont maintenant 48 632 individus qui ont reçu le vaccin depuis le début de la campagne de vaccination.

La province atteint un deuxième sommet en autant de jours. Dans la journée de mardi, 6221 personnes avaient reçu leur vaccin.

Dans son point de presse mercredi en début de soirée, le premier ministre François Legault avait indiqué vouloir augmenter la cadence, prétendant que la province était capable de vacciner quelque 250 000 personnes par semaine.

«Je veux passer un message très clair à Justin Trudeau: au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes en CHSLD et sur les vaccins, bien qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner en vaccins pis qu’il s’occupe aussi de contrôler le suivi qui se fait auprès des voyageurs qui reviennent au Canada», a lancé M. Legault.

Au rythme actuel, le gouvernement pense être en mesure d’inoculer 250 000 personnes d’ici au 8 février.

L’opération vaccination devrait continuer à s'améliorer dans les prochaines semaines. Le major général Dany Fortin, qui chapeaute l'opération pour l'Agence de la santé publique du Canada, a confirmé que la cadence de livraison des doses allait s'accélérer cette semaine.

En entrevue à Salut Bonjour, le ministre de la Santé Christian Dubé a défendu la vitesse de la campagne de vaccination plaidant un délai de quelques jours entre la réception et l’administration des doses.

M. Dubé a d’ailleurs lui aussi montré des signes d’impatience envers le gouvernement fédéral.

«Envoyez-nous des vaccins, on est capable des prendre. Je vais être très clair, les gens n’ont pas besoin de chicane politique en ce moment. Les gens ont besoin qu’on s’occupe d’eux. Nous on s’occupe de la vaccination. Envoyez-nous des vaccins, on va vacciner», a martelé le ministre.

Christian Dubé envisage que le rythme de la vaccination continuera de s’accélérer avec l’arrivée des vaccins de Moderna et, éventuellement, AstraZeneca.

«Quand on est en période de grippe, on est capable d’en faire 250 000 par semaine. [...] Alors nous ce qu’on dit, c’est qu’on est capable de monter jusqu’à 400 000», dit-il.

De son côté, le directeur de la campagne de vaccination du Québec, Daniel Paré, a tenu à relativiser la situation.

«Aujourd’hui, on a reçu moins de 1% des doses de vaccins qu’on aura besoin pour vacciner toute la population du Québec», a-t-il mentionné sur les ondes de Salut Bonjour.

M. Paré explique que les obligations contractuelles liées au vaccin de Pfizer doivent être prises en considération. Cela fait notamment en sorte que la province n’a pu vacciner d’un seul coup tous les résidents de CHSLD, par exemple.

L’arrivée des vaccins Moderna apporte un lot d’optimisme, mais la bataille n’est pas gagnée d’avance.

«On ne peut même pas terminer les usagers de CHSLD encore parce qu’il va nous manquer des vaccins qui vont arriver la semaine prochaine. Tout est lié entre l’arrivée des vaccins», note Daniel Paré.