Agression homophobe à La Malbaie: possible entente pour le procès Hardy

Une entente entre la Couronne et la défense pourrait survenir dans le procès de Nicolas Hardy, l’homme de La Malbaie accusé d’avoir agressé le designer Markantoine Lynch-Boisvert dans Charlevoix à l’été 2019.

L’homme de 29 ans fait face à une accusation de voies de fait causant des lésions.

Les faits reprochés à Hardy se sont produits dans la nuit du 23 au 24 août 2019 près du bar Le Jazz. Markantoine Lynch-Boisvert était en compagnie de son conjoint lorsqu’ils auraient aperçu une personne recevoir des insultes homophobes. Ils ont décidé de quitter l’établissement et c’est à ce moment que trois hommes les ont poursuivis pour les frapper.

Le designer a dû être opéré au visage pour traiter des fractures. Lui et son conjoint ont également subi une commotion cérébrale.

Geste homophobe

L’agression avait suscité l’indignation partout au Québec et au Canada. Le premier ministre François Legault avait décrit l’attaque comme étant «révoltante, qui n’a pas sa place au Québec», et la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly l’avait qualifiée «d’inacceptable».

Si reconnu coupable, Nicolas Hardy s’expose à une peine plus sévère en raison du caractère homophobe de l’attaque.

La cause sera de retour devant les tribunaux le 20 janvier.