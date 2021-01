Couvre-feu : la police de Trois-Rivières vous aura à l'oeil

Le service de police de Trois-Rivières prendra des dispositions exceptionnelles pour faire face à l'entrée en vigueur du couvre-feu samedi soir.

Des effectifs additionnels seront déployés dans les rues pour en assurer le respect. La facture du temps supplémentaire sera payée par Québec.

Les policiers ont pour consigne d'actionner leurs gyrophares rouges et bleus afin de se rendre plus visibles. Ils agiront en vertu du principe de la «présomption d'infraction» : si une personne présente sur la rue entre 20 h et 5 h ne peut prouver qu'il s'inscrit dans l'une des dix exceptions prévues au décret, il sera verbalisé.

L'amende pourrait atteindre 6000 $.

«On s'attend à avoir la collaboration des citoyens comme on l'a eue pas mal depuis le début de la pandémie. Dans l'ensemble de nos interventions, ça s'est bien déroulé, mais cette présomption d'infraction fait en sorte que les gens vont devoir justifier leur présence à l'extérieur de leur domicile», a expliqué René Martin, directeur du Service de police de Trois-Rivières.

«À partir de 20 h samedi on va ajouter des effectifs à la patrouille dans le but de marquer le pas et faire en sorte que les citoyens comprennent que le décret doit être appliqué», a-t-il ajouté.

Depuis le début de la pandémie, les policiers trifluviens ont remis 68 constats d'infractions pour des rassemblements illégaux.

Le service s'attend à ce que le froid hivernal exerce naturellement un effet dissuasif à sortir du domicile. La forte présence policière sera maintenue au moins pour les premières nuits et sera ajustée par la suite.