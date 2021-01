COVID-19: des transferts vers les hôpitaux en région?

Avec le risque réel de dépassement des capacités hospitalières dans la grande région de Montréal, est-ce que des patients pourraient être transférés en région? Tous les scénarios sont actuellement considérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

La situation épidémiologique est plus confortable dans l’Est-du-Québec contrairement à d’autres secteurs de la province. Elle demeure cependant fragile.

Avant de transférer des patients des grands centres en région, différents critères sont analysés.

«Au-delà de la disponibilité des lits, d'autres facteurs influencent la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du matériel et du personnel. Le ministère évalue, de concert avec les PDG des établissements, la situation quotidiennement, et s'assure d'être prêt pour le transfert de patients vers leurs installations ou d'autres installations», a expliqué vendredi le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

Pour le moment, ni le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ni le CISSS de la Gaspésie n’ont reçu de demande formelle quant au transfert de patients.

Même si le nombre de cas quotidiens demeure moins élevé qu’ailleurs au Québec, la situation du système de santé demeure fragile au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

«On a de petits hôpitaux en région qui sont déjà sur le point de la rupture dans certains moments sans la COVID-19, donc, ce serait très inquiétant d’avoir des transferts en région. Mais, actuellement, le ministère n’est pas à cette heure-là, selon les informations que nous avons», a précisé le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, Pier-Luc Bujold.

Les éclosions peuvent amener des réaffectations des professionnels en soins dans les différents établissements.