COVID-19: les profs et les éducatrices en garderie vaccinés en priorité

Travailleurs jugés essentiels par le gouvernement, les enseignants et les éducatrices en garderie seront vaccinés en priorité, après les personnes âgées et les travailleurs de la santé.

«Ils vont être mis dans la liste des travailleurs essentiels», a précisé vendredi le Dr Richard Massé de la direction de la Santé publique, qui accompagnait le ministre de l’Éducation en conférence de presse.

Bien sûr, les patients des CHSLD, des résidences privées pour personnes âgées et les travailleurs de la santé sont toujours prioritaires. Viennent ensuite les groupes plus vulnérables à la COVID-19, soit les Québécois âgés de 80 ans et plus, de 70 ans et plus et les sexagénères.

Les travailleurs dits essentiels, comme les profs et les intervenantes de la petite enfance, sont les suivants sur la liste. «Ils vont être vaccinés avant des gens de leur âge, de leur groupe prioritaire, c’est-à-dire dans la première moitié des gens qui vont être vaccinés» au Québec, a précisé le Dr Massé.

Selon le calendrier de vaccination, on peut penser que les travailleurs du réseau de l’Éducation et des garderies pourront être inoculés au début du printemps, vers la fin mars ou au début du mois d’avril.

Une décision qui réjouit les syndicats de l’enseignement.

«Qu’enfin, on vienne dire qu’il est vrai que le personnel de l’éducation et que l’école est une priorité au Québec, après les gens de la santé et les gens les plus vulnérables, oui, les gens et le personnel de l’éducation devront être vaccinés parce qu’au quotidien, ils sont en contact avec le virus, ça, on le salue. Ce sont des nouvelles qui vont faire plaisir aux enseignants», a aussitôt réagit la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini.

– Avec la collaboration de Daphnée Dion-Viens