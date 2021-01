Des compagnies aériennes étrangères ont bénéficié de la subvention salariale

Le programme fédéral de subventions salariales, visant à couvrir jusqu’à 75 % des salaires d’employés d’organisations touchées par la crise sanitaire, a été accordé à des compagnies aériennes étrangères.

Selon le «Globe and Mail», une douzaine de transporteurs ont pu bénéficier de cette mesure phare du gouvernement fédéral. C’est le cas de Lufthansa, Turkish Airlines, Royal Jordanian, Ethiopian Airlines, Cathay Pacific et United Airlines, entre autres.

Lancée au printemps dernier, la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) permet à des entreprises qui ont accusé une importante baisse de revenu due à la pandémie d'obtenir de l'aide financière pour payer 75 % du salaire de travailleurs, et ce, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine.

En décembre, Ottawa a mis en ligne un registre recensant toutes les entreprises ayant reçu des sommes à travers ce programme.

C’est en consultant ce registre que le journal est tombé sur ces entreprises qui comprennent aussi trois compagnies aériennes publiques chinoises, soit China Southern, Beijing Capital et Hainan.

Selon le cabinet de la ministre des Finances, la SSUC a jusqu’ici permis à quatre millions de Canadiens de conserver leur emploi.

La SSUC «vise toutes les entreprises de toutes les tailles et dans tous les secteurs pour s’assurer qu’aucun employé ne passe entre les mailles du filet, a indiqué par courriel Katherine Cuplinskas, attachée de presse de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

«Cela inclut le secteur aérien, qui a déjà reçu plus de 1,5 milliard de dollars en soutien fédéral par le biais de la Subvention salariale, car il est essentiel que nous maintenions des liens entre les gens et nos communautés dans un pays aussi vaste que le Canada, a-t-elle ajouté. Nous demeurons déterminés à soutenir les compagnies aériennes et les travailleurs du secteur aérien au Canada pendant cette période sans précédent et difficile pour l'industrie.»

Elle a précisé que le gouvernement fédéral est «conscient que quelques sociétés publiques ont profité de cette mesure de soutien pour aider les travailleurs canadiens. Nous continuons d’évaluer activement des ajustements à la Subvention salariale».