Un véhicule fait des tonneaux sur l'A15: deux blessés

Un conducteur et sa passagère ont été blessés après que celui-ci eut tenté une manœuvre de dépassement sur l’autoroute 15, à la hauteur de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, vendredi après-midi.

L’événement serait survenu vers 16 h 30, a rapporté la Sûreté du Québec.

Le véhicule a abouti dans le terre-plein central. Le conducteur a subi des blessures mineures. De son côté, la passagère a été blessée plus grièvement, mais sa vie de serait pas en danger.

Les deux ont été transportés en centre hospitalier.

Un reconstitutionniste et un enquêteur étaient sur les lieux pour déterminer plus précisément les causes de l’accident.

L’autoroute 15 était partiellement fermée en direction nord au moment d’écrire ces lignes vendredi soir.