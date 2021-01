Ed Sheeran prépare son retour... comme DJ

Le britannique Ed Sheeran envisage de se lancer dans une carrière de DJ. Le chanteur est sur le point de donner suite à son titre surprise de décembre, «Afterglow», avec un remix de la chanson de son ami Passenger, «Sword From the Stone», sortie en 2020.

Et plutôt que de signer le simple de son propre nom, il le publierait sous le titre Gingerbread Mix. La chanson remixée, écrite à l'origine lors du confinement de 2020, sortira le 15 janvier, selon le journal britannique The Sun.

Une source affirme qu'Ed Sheeran et Passenger, de son vrai nom Mike Rosenberg, sont «amis depuis des années» après s'être rencontrés à l'adolescence, mais c'est leur première collaboration officielle.

«Ils sont restés de très bons amis et quand Mike a demandé si Ed serait prêt à travailler avec lui, il a dit oui tout de suite, a déclaré une source au journal. Se réunir en studio n'était pas vraiment une option en 2020, mais Ed a produit ce nouveau remix de "Sword From The Stone" et ils l'adorent tous les deux.»

Passenger a précédemment fait la première partie d'Ed Sheeran, notamment lors de sa tournée Divide en 2019. Les fans espèrent maintenant qu'Ed Sheeran sortira un nouvel album cette année, même s'il a annoncé que ce n'était pour l'instant pas à l'ordre du jour.