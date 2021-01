EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 16h00

PLANÉTAIRE

Cas: 88 589 250

Morts: 1 907 608

Rétablis: 49 286 925

ÉTATS-UNIS

Cas: 21 776 072

Morts: 367 635

CANADA

Québec: 223 106 (8606 décès)

Ontario: 208 394 (4882 décès)

Alberta: 108 469 (1217 décès)

Colombie-Britannique: 56 015 (970 décès)

Manitoba: 25 963 cas (726 décès)

Saskatchewan: 17 474 cas (184 décès)

Nouvelle-Écosse: 1526 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 735 cas (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 392 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 102 cas

Yukon: 69 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 642 548 cas (16 665 décès)

NOUVELLES

15h55 | Ottawa presse les provinces de respecter les consignes des fabricants de vaccins

Le gouvernement fédéral presse les provinces de respecter les consignes des fabricants de vaccins en administrant une seconde dose dans les temps prescrits, sinon le Canada risque de ne pas pouvoir accélérer le rythme de livraison des précieuses fioles.

15h51 | La Côte-Nord n'est pas à l'abri d'une explosion de cas de COVID-19

Même si elle parait injuste aux yeux de certains, l’imposition des nouvelles mesures sanitaires dans toutes les régions est appropriée selon un médecin de la Direction de la santé publique de la Côte-Nord.

15h49 | Pas de baisse de service de transport en commun malgré le couvre-feu

L’offre de service des Sociétés de transport du Grand Montréal sera maintenue en soirée malgré l'imposition d'un couvre-feu pour au moins quatre semaines au Québec à partir de samedi.

15h40 | Les refuges pour sans-abri déjà occupés «à 95%»

Sauf exception, les Montréalais seront cloîtrés dès 20h, samedi soir, lorsque entrera en vigueur le couvre-feu décrété par Québec. Mais qu’en est-il des sans-abri?

15h31 | Privilégier une série de mesures, dit un médecin de l'INSPQ

Le ministère de l’Éducation a déterminé que la ventilation était suffisante dans les salles de classe. Un médecin-conseil de l’Institut national de santé publique du Québec tente de nous aider à démystifier tout ça.

15h08 | Un fraudeur injecte un faux vaccin à une grand-maman

La police britannique a lancé vendredi un appel à témoins pour retrouver un homme accusé d'avoir soutiré 160 livres sterling (276 dollars) à une nonagénaire en lui faisant croire qu'il lui administrait un vaccin contre le coronavirus.

14h18 | COVID-19: des transferts vers les hôpitaux en région?

Avec le risque réel de dépassement des capacités hospitalières dans la grande région de Montréal, est-ce que des patients pourraient être transférés en région? Tous les scénarios sont actuellement considérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

13h52 | «Compliqué» de faire respecter le couvre-feu, admet Régis Labeaume

Même s’il assure avoir confiance en son Service de police, Régis Labeaume reconnaît que le couvre-feu qui débute samedi soir sera «compliqué» à faire respecter.

13h48 | Couvre-feu: pas de contraventions pour les itinérants à Québec

Les policiers de Québec ne donneront pas de contraventions aux itinérants qui se trouvent à l'extérieur après le couvre-feu, a annoncé le maire Régis Labeaume.

13h47 | COVID-19: les profs et les éducatrices en garderie vaccinés en priorité

Travailleurs jugés essentiels par le gouvernement, les enseignants et les éducatrices en garderie seront vaccinés en priorité, après les personnes âgées et les travailleurs de la santé.

13h27 | Biden dénonce une «mascarade» dans la distribution des vaccins

La distribution des vaccins contre le Covid-19 par l'administration Trump a été «une mascarade», a accusé vendredi le président élu Joe Biden, qui sera investi dans 12 jours.

13h01 | L'OMS appelle les pays riches à cesser les accords avec les laboratoires

AFP

L'OMS a appelé vendredi à une plus grande solidarité vaccinale dans la lutte contre le COVID-19, et demandé aux pays riches de cesser de conclure des «accords bilatéraux» avec les laboratoires pharmaceutiques.

«Je demande instamment aux fabricants de donner la priorité au déploiement» des vaccins par le biais du mécanisme Covax mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, a déclaré le chef de l'agence de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.

13h | Dépistage de la COVID: Québec reprend la cadence

AFP

Malgré l'arrivée du vaccin, le ministre de la Santé a rappelé l'importance d'aller se faire dépister. Le Québec, a connu une baisse d’affluence dans les dernières semaines.

Pendant la période des Fêtes, la province a moins testé. Par exemple, le 1er janvier on comptait 14 000 tests de moins qui ont été effectués si l’on compare avec les plus récentes données.

TVA Nouvelles s’est rendue devant un centre de test pour la COVID-19 sans rendez-vous. Alors que la matinée a été plutôt tranquille, les gens commençaient à arriver sur l’heure du midi.

12h55 | Moins d'un médecin sur deux «sûr» de se faire vacciner contre la COVID en France

En France, pays connu pour sa défiance vis-à-vis des vaccins, moins de la moitié des médecins se disent «sûrs» de se faire vacciner contre la COVID-19, selon une étude publiée vendredi qui montre que parmi les autres, la plupart comptent le faire et que rares sont ceux qui ne le recommanderont pas à leurs patients.

Selon l'étude du Pr Pierre Verger qui a interrogé 1200 généralistes en octobre-novembre, seuls 47% affirment qu'ils se feront «assurément» vacciner.

Dans ce sondage relayé par le ministère de la Santé, 29% des interrogés affirment qu'ils se feront «probablement» administrer le vaccin et seuls 11% comptent refuser l'injection. 15% des sondés ne se prononcent pas.

12h23 | 25 000 personnes vaccinées avant la fin du mois dans la Capitale-Nationale

AFP

La Capitale-Nationale vaccinera plus que jamais dans les prochaines semaines, tant et si bien que plus de 25 000 personnes devraient avoir reçu leur première injection contre la COVID-19 avant la fin du mois.

Le CIUSSS a fait le point, vendredi matin, sur la campagne de vaccination sans précédent qui vise, dans un premier temps, à protéger les populations vulnérables et à préserver son réseau de la santé.

«Lundi soir, notre planification fait en sorte que nous n’aurons plus aucune dose au congélateur, alors on va être, vraiment, en mode réception des nouvelles doses, et la planification est faite pour que l’on puisse inoculer l’ensemble des doses à l’intérieur de 5 à 7 jours», a affirmé Patricia McKinnon, coordonnatrice régionale de la sécurité civile au CIUSSS.

11h45 | Vaccination : Trudeau s'engage à accélérer le processus

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré vendredi que tous les efforts étaient déployés pour «obtenir le plus de vaccins possibles, le plus rapidement possible».

Dans les prochaines semaines de janvier, ce sont plus de 208 000 doses du vaccin de Pfizer qui devraient arriver en sol canadien, sur une base hebdomadaire.

Les livraisons de Pfizer et de Moderna seront plus volumineuses en février, a soutenu M. Trudeau.

11h44 | COVID-19: 200 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, du jamais vu

La région de Chaudière-Appalaches a déclaré vendredi 200 nouveaux cas de coronavirus détectés en une seule une journée, du jamais vu depuis le début de la pandémie.

C’est un bilan significativement plus élevé que sa voisine, la Capitale-Nationale, qui, bien que plus populeuse, a déclaré 128 nouvelles infections sur la même période.

11h00 | 2588 Québécois infectés et 45 décès

Le Québec rapporte 2588 cas supplémentaires et 45 décès portant le total des personnes infectées à 223 106 depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 2519 cas supplémentaires et 74 décès de plus dans son bilan quotidien.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 JANVIER 2021

- 223 106 personnes infectées (+2588)

- 8606 décès (+45)

- 1403 personnes hospitalisées (23)

- 207 personnes aux soins intensifs (+5)

- 189 937 personnes sont rétablies

- Les prélèvements réalisés le 6 janvier s'élèvent à 43 784, pour un total de 5 121 911

- 13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 62 602.

10h49 | COVID-19: concerts-tests pour une partition du redémarrage

Le secteur des musiques actuelles, mis sous cloche par la COVID-19 depuis bientôt un an, travaille sur des concerts-tests pour réunir à nouveau spectateurs et artistes autour des scènes en toute sécurité sanitaire.

10h20 | Plus de 4000 cas en Ontario

L’Ontario dépasse pour une première fois la barre des 4000 cas avec 4249 nouvelles infections de COVID-19.

Il est à noter que 450 de ces infections ont été rapportées du 5 au 6 janvier, mais une erreur a fait en sorte qu’elles n’ont pas été comptabilisées dans les bilans quotidiens respectifs.

La province ajoute aussi 26 décès à son bilan. Près de 71 500 tests de dépitaste ont été fait a indiqué la ministre de la Santé Christine Elliott.

Due to a data upload delay at Toronto Public Health, approximately 450 additional cases have been included in today’s count. These cases were primarily from January 5th and 6th. — Christine Elliott (@celliottability) January 8, 2021

10h07 | COVID-19: Deux villes coupées du monde près de Pékin

La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois dans le pays où le nouveau coronavirus est apparu il y a un an.

10h04 | Les restos, les seuls à vendre de l’alcool durant le couvre-feu

Avec la mise en place du couvre-feu, les restaurants deviendront grâce à leur service de livraison les seuls commerces à vendre de l’alcool au Québec après 19 h 30, et ce, dès samedi et jusqu’au 8 février.

9h31 | Un Londonien sur 30 a la COVID-19, les hôpitaux bientôt «submergés»

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré vendredi un état d'«incident majeur», impliquant une réponse coordonnée des services publics, dans la capitale britannique où le nouveau coronavirus est «hors de contrôle» et où les hôpitaux risquent d'être «submergés».

9h23 | Des compagnies aériennes étrangères ont bénéficié de la subvention salariale

Le programme fédéral de subventions salariales, visant à couvrir jusqu’à 75 % des salaires d’employés d’organisations touchées par la crise sanitaire, a été accordé à des compagnies aériennes étrangères.

9h17 | L'économie américaine a perdu des emplois en décembre, une première depuis avril

L'économie américaine a perdu des emplois en décembre, pour la première fois depuis le mois d'avril, touchée de plein fouet par la recrudescence des cas de Covid-19 et les mesures de restriction de l'activité, a annoncé vendredi le département du Travail.

8h28 | Les pharmaciens se disent prêts à aider pour la vaccination

AFP

Capables de vacciner plus de 110 000 Québécois par semaines, les pharmaciens se disent prêts à contribuer, mais attendent l’approbation du ministère de la Santé.

La vaccination en pharmacies donnerait inévitablement un élan à la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

« Les pharmaciens sont prêts à aider », affirme le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Bertrand Bolduc.

8h17 | Explosion des cas de COVID-19: des partys suspectés sur la Rive-Sud de Québec

La Santé publique de Chaudière-Appalaches soupçonne fortement que des rassemblements privés pendant les Fêtes se cachent derrière l’explosion récente des cas de COVID-19 sur son territoire. Mais elle ne peut en être certaine, en raison du manque de collaboration venant des personnes infectées.

La Chaudière-Appalaches a enregistré la semaine dernière 758 nouveaux cas de coronavirus, un record sur une période de sept jours. Lundi, elle a atteint un sommet inégalé de 178 nouvelles infections en 24 heures.

7h57 | L’Europe veut étirer les doses de vaccins de 5 à 6 par flacon

Photo REUTERS

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé vendredi l'utilisation d'une dose supplémentaire par flacon du vaccin Pfizer/BioNTech contre le COVID-19, passant de cinq à six doses, augmentant ainsi les capacités de vaccination de 20%.

«Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé de mettre à jour les informations sur le produit de Comirnaty afin de préciser que chaque flacon contient six doses du vaccin», a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

7h26 | La Suède adopte une nouvelle loi pour lutter contre la COVID-19

AFP

La Suède, qui a mené une stratégie moins stricte qu’ailleurs contre la Covid-19, a voté vendredi à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l’épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.

Face à la forte seconde vague dans le pays nordique, actuellement un des plus touchés en Europe, l’exécutif avait présenté ce projet de loi en décembre, puis avancé à dimanche son entrée en vigueur, initialement prévue en mars.

7h16 | Couvre-feu: Aurez-vous le droit d’être dans la rue après 20h?

Dès demain, il sera interdit de se trouver dans la rue ou sur la route de 20h à 5h en raison du couvre-feu qui s’appliquera à l’ensemble du Québec.

Dans sa lutte acharnée contre la COVID, le gouvernement a cependant dressé une liste d’exceptions qui permettront à certains citoyens de se trouver hors de leur domicile pendant le couvre-feu.

6h50 | Fermeture prolongée des écoles: le premier bulletin scolaire reporté pour une deuxième fois

Photo Joël Lemay

Les enseignants auront jusqu’au début février pour finaliser le premier bulletin de l’année scolaire, soit deux semaines de plus que prévu, a appris Le Journal. Ce deuxième ajustement survient à la suite de la fermeture prolongée des écoles pendant le congé des Fêtes.

Il s’agit de l’une des mesures qui seront annoncées vendredi avant-midi par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse.

D’autres allégements concernant l’évaluation des élèves pourraient aussi être annoncés, mais il n’a pas été possible d’en apprendre davantage à ce sujet.

6h45 | Premier décès de la COVID-19 au Bhoutan

Le royaume himalayen du Bhoutan a déploré vendredi le premier décès du COVID-19, après dix mois d'isolement pour se préserver de la pandémie mondiale. La victime de 34 ans, qui souffrait d'une maladie chronique du foie, est décédé dans un hôpital de la capitale Thimpu où il avait été admis après son dépistage du coronavirus le 23 décembr

Le ministère de la Santé a fait part de son «immense tristesse» en annonçant cette mort. Le minuscule pays de 750.000 habitants coincé entre l'Inde et la Chine a quasiment interdit tous les vols réguliers depuis mars et le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait plus de touristes étrangers dans le royaume depuis plusieurs mois. Les autorités ont imposé un confinement strict en décembre après qu'une femme de retour de l'étranger avait présenté des symptômes du COVID-19. Elle et ses relations avaient entretemps sillonné la petite contrée.

6h20 | Hausse des plaintes au ministère de l’Éducation

Le nombre de plaintes reçues au ministère de l’Éducation a explosé cet automne, une hausse qui est peut-être due à la pandémie, mais pas autant qu’on pourrait le croire, expliquent plusieurs parents.

6h11 | Le vaccin BioNTech/Pfizer peut neutraliser les variants britannique et sud-africain

AFP

Le vaccin contre le Covid-19 de BioNTech/Pfizer semble efficace contre une «mutation clé» des variants britannique et sud-africain du coronavirus, selon le résultat de travaux communiqués vendredi par le laboratoire BioNTech.

«Les anticorps des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 neutralisent efficacement le SRAS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans deux souches hautement transmissibles» identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, indique le laboratoire dans un communiqué.

6h | Le vaccin BioNTech/Pfizer peut neutraliser les variants britannique et sud-africain

Le vaccin BioNTech/Pfizer peut neutraliser les variants britannique et sud-africain du virus

5h50 | L’UE double sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech, à 600 millions de doses

L’Union européenne a conclu un accord pour l’acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, doublant ainsi la quantité commandée, a annoncé vendredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.