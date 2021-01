Une grave collision fait un mort à Sainte-Eulalie

Un grave accident de la route entre une voiture et un poids lourd a fait un mort, vendredi matin, à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec.

La violente collision frontale est survenue vers 8 h 15 au kilomètre 150 de l’autoroute 55.

La victime, une femme dont on ignore l’âge et le lieu de résidence, est décédée plus tard à l’hôpital.

Un spécialiste en enquête collision a été dépêché sur les lieux pour tenter d’établir la cause et les circonstances de l’accident.

L’autoroute 55 a été complètement fermée à la circulation pendant plusieurs heures entre l’autoroute 20 et le 10e Rang.